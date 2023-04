Richter schießt Großrußbach zum Sieg bei Hadres/M.

Details Montag, 17. April 2023 00:53

1. Klasse Nordwest: Ein Tor machte den Unterschied – Großrußbach siegte vor rund 80 Besuchern mit 2:1 gegen Hadres/M. Einen packenden Auftritt legte die USVG Großrußbach dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Erfolg für den Gast geendet.

Großrußbach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Bernhard Fiala traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Doch zehn Minuten später konnten die Gastgeber eine Antwort darauf geben. Das 1:1 des UFC Hadres/M. bejubelte Jozef Gasparovic (15.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Lukas Richter für die USVG Großrußbach zur Führung (45.). Obwohl Großrußbach nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Hadres/M. zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Für Hadres/M. wird es immer enger

64 Gegentreffer musste der UFC Hadres/M. im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Trotz der Niederlage fielen die Gastgeber in der Tabelle nicht zurück und bleiben damit auf Platz 13. Die Offensive von Hadres/M. strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der UFC Hadres/M. bis jetzt erst 19 Treffer erzielte. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Hadres/M. alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war der UFC Hadres/M. in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der die USVG Großrußbach auf den zehnten Rang kletterte. Großrußbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Die USVG Großrußbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Hadres/M. tritt am Samstag, den 22.04.2023, um 16:30 Uhr, beim SC Sparkasse Enzersfeld/W. an. Einen Tag später (11:00 Uhr) empfängt Großrußbach den SV Hausleiten.

1. Klasse Nordwest: UFC Hadres/M. – USVG Großrußbach, 1:2 (1:2)

45 Lukas Richter 1:2

15 Jozef Gasparovic 1:1

5 Bernhard Fiala 0:1

