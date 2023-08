Jukl trifft dreifach: Stronsdorf deklassiert Langenzersdorf

Details Mittwoch, 16. August 2023 00:02

1. Klasse Nordwest: Rund 120 Zuschauer kamen in das Hirschenbergstadion nach Stronsdorf und sahen die Heimelf gegen die Gäste des SV Langenzersdorf klar überlegen. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SC Stronsdorf und der SV Langenzersdorf mit dem Endstand von 6:0.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Stronsdorf bereits in Front. David Jukl markierte in der zweiten Minute die Führung. Fabian Petzina schoss die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft über die Linie (25.). Das 3:0 für den SC Stronsdorf stellte wieder Jukl sicher. In der 26. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Der vierte Streich von Stronsdorf war Simon Apl vorbehalten (33.). Lanenzersdorf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SC Stronsdorf.

Jukl wird zum Man of the Match

Jukl schraubte das Ergebnis in der 79. Minute mit dem 5:0 für Stronsdorf in die Höhe. Sebastian Palla stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:0 für den SC Stronsdorf her (88.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Stronsdorf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Die Ausbeute von 35 Punkten sorgte dafür, dass der SC Stronsdorf die abgelaufene Saison auf Rang sieben beendete. Für Stronsdorf steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden einsammelte.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für den SV Langenzersdorf wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem 15. Rang steht.

Der SC Stronsdorf machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang drei wieder.

Das nächste Mal ist Stronsdorf am 19.08.2023 gefordert, wenn man beim ASV Asparn/Zaya antritt. L.zersdorf empfängt schon am Freitag den SV Göllersdorf als nächsten Gegner.

1. Klasse Nordwest: SC Stronsdorf – SV Langenzersdorf, 6:0 (4:0)

88 Sebastian Palla 6:0

79 David Jukl 5:0

33 Simon Apl 4:0

26 David Jukl 3:0

25 Fabian Petzina 2:0

2 David Jukl 1:0

