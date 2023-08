Kantersieg für Spillern gegen Hausleiten

Details Samstag, 19. August 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Rund 150 Zuschauer kamen nach Spillern und wollten sich das Duell des SV Spillern mit dem SV Hausleiten nicht entgehen lassen. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SV Spillern und der SV Hausleiten mit dem Endstand von 7:0.

Erster Angrif: Hausleiten geriet schon in der ersten Minute in Rückstand, als Tunahan Can das schnelle 1:0 für Spillern erzielte. Mit einem schnellen Doppelpack (3./5.) zum 3:0 schockte Markus Luger den SV Hausleiten und sorgte schnell für klare Verhältnisse. Bereits in der 13. Minute erhöhte Philip Frithum den Vorsprung des SV Spillern. Für das 5:0 (Freistoß) und 6:0 war Can verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (21./24.). Der SV Hausleiten ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SV Spillern.

Can sorgt zeitig für die Entscheidung

In der 55. Minute legte Marin Pozgain per Elfmeter zum 7:0 zugunsten von Spillern nach. Letztlich kam der SV Spillern gegen Hausleiten zu einem verdienten 7:0-Sieg.

Beim SV Spillern präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (7). Im Klassement machte der Gastgeber einen Satz und rangiert nun auf dem elften Platz. Spillern hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man zwei Niederlagen kassiert.

Nach zwei bestrittenen Begegnungen ist der SV Hausleiten Letzter der 1. Klasse Nordwest.

Der SV Spillern tritt am Freitag, den 25.08.2023, um 19:30 Uhr, beim SC Laa/Thaya an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt der SV Hausleiten den SC Ladendorf.

1. Klasse Nordwest: SV Spillern – SV Hausleiten, 7:0 (6:0)

55 Marin Pozgain 7:0

24 Tunahan Can 6:0

21 Tunahan Can 5:0

13 Philip Frithum 4:0

5 Markus Luger 3:0

3 Markus Luger 2:0

1 Tunahan Can 1:0

