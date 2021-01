FK Hainburg: "Keine Lust auf die 2. Klasse"

Details Mittwoch, 27. Januar 2021 16:23

Für den FK Hainburg gestaltete sich der Herbst in der 1. Klasse Ost schwierig. Mit vier Niederlage aus den sieben ausgetragenen Spielen hinkt man den eigenen Erwartungen hinterher und möchte so schnell es geht den Abstieg vermeiden. "Wir sind mit der Lage natürlich unzufrieden. Unser Anspruch ist es, eigentlich weiter oben mitzuspielen", so der sportliche Leiter des SK Hainburg, Bernhard Schiestl.

Die Mannschaft aus Hainburg kam in der abgebrochenen Saison nie wirklich in Tritt und steckte in den unteren Regionen der Tabelle fest. Die Pandemie trug seinen Teil dazu bei und erleichterte die Situation keineswegs. "Die primäre Frage momentan ist, wann und wie weitergespielt werden kann. Aktuell kann ich mir das Ganze nicht vorstellen, wenn es im Februar vielleicht noch immer einen Lockdown gibt. Die einzige Lösung, die ich mir vorstellen kann ist, dass man den Herbst beendet und dann die Saison wertet. Alles andere ist nicht mehr realistisch denke ich", so Bernhard Schiestl über die aktuelle Situation.

"Von der ersten Minute gegen den Abstieg"

Um den worst-case eines Abstiegs zu vermeiden veränderte man im Winter den Kader und setzte andere Prioritäten. "Wir gehen den Weg jetzt ohne usere Legionäre, weil wir denken, dass das nicht der beste Weg war. Wir wollen den eigenen Nachwuchs mehr forcieren und breiter aufgestellt sein. Dafür haben wir schon Leute geholt", so Schiestl zur Personalsituation. Das Auslegen und formulieren der Ziele fällt aktuell in Hainburg sehr leicht und wurde vom sportlichen Leiter noch einmal deutlich unterstrichen. "Wir spielen von der ersten Minuten gegen den Abstieg. Das muss allen bewusst sein. Ich bin sicherlich nicht zurückgekommen, um in die 2. Klasse zu gehen. Darauf habe ich wirklich keine Lust", macht Schiestl seine Ambitionen deutlich. "Unser Trainer geht den Weg voll mit und wir ziehen gemeinsam an einem Strang. In Zukunft haben wir sicher wieder andere Ziele", so der sportliche Leiter abschließend.