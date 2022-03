SC Himberg hat nach Trainerwechsel zu kämpfen

Details Dienstag, 22. März 2022 09:25

Der SC Himberg kämpft in der Frühjahrsmeisterschaft der 1. Klasse Ost nach einem überraschenden Trainerwechsel kurz vor Saisonbeginn noch mit Startproblemen. Beim Traditionsverein hatte Neo-Coach Helmut Zeiner noch vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres übernommen. Nach Alexander Jank und Marcin Bergauer (der kurz vor dem Frühjahrsauftakt abgelöst wurde) ist Zeiner bereits der dritte Himberg-Betreuer in der laufenden Spielzeit 2021/22.

Keine leichte Zeit für den SC Himberg! Karl Latzl, der Sportliche Leiter, hatte im Ligaportal-Interview in der Winterpause bereits die schwierige Situation abseits des Fußballs erwähnt: "Auf Grund der tragischen Todesfälle von unserem Sektionsleiter Christian Teizer und unseres Spielers Alexander Starics ist das Sportliche für uns nicht so bedeutsam und wir mussten diese Schicksalsschläge erst verdauen."

Angesichts dieser traurigen Nachrichten sind die ersten zwei Frühjahrsspiele in der 1. Klasse Ost wirklich nur eine Randnotiz. Zunächst gab es im spannenden Derby beim aktuellen Tabellenführer SC Maria Lanzendorf eine knappe 2:3-Niederlage und zuletzt reichte es im Heimspiel gegen die Sportfreunde Berg mit einem 1:1-Remis zumindest zum ersten Punkt im Jahr 2022.

Neo-Coach Zeiner: "Die Truppe hat ein Riesenpotenzial"

Der neue Cheftrainer Helmut Zeiner möchte mit dem Ex-Meister der 1. niederösterreichischen Landesliga (1994 gab es diesen Triumph und anschließend mischte Himberg auch in der Regionalliga Ost als Aufsteiger sensationell in der oberen Tabellenhälfte mit) jedenfalls schnell zurück in die Erfolgsspur. In der kommenden Saison will Himberg unbedingt wieder beim Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Gebietsliga dabei sein.

Zeiner meint zu seiner ersten Betreuer-Station: "Grundsätzlich war geplant, bis zum Sommer selbst aktiv zu sein. Jetzt aber ist die Freude groß, weil ich weiß, dass die Truppe ein Riesenpotenzial hat. Der Vorteil ist, dass ich ein halbes Jahr Zeit habe, meine Philosophie reinzubringen. Ich habe gerne die Kontrolle über das Spiel und will die Mannschaft dort hinbringen, dass für Außenstehende eine Struktur erkennbar ist. Gemeinsam mit Karl Latzl habe ich den Kader zusammengestellt und bin davon überzeugt, dass wir sehr viel Qualität in den eigenen Reihen haben. Jetzt müssen wir es nur noch auf den Platz bringen."

Der 35-Jährige hat jedenfalls klare Ziele und möchte "einen attraktiven aber doch kontrollierten, Ballbesitz-Fußball spielen. Ich sehe in dieser Mannschaft sehr viel Qualität! Wir werden uns jede Woche verbessern. Natürlich wird es Rückschläge geben aus denen wir lernen werden, aber ich denke, dass man in den nächsten Wochen eine Richtung und meine Handschrift erkennen wird. Wichtig wird sein, die Reise gemeinsam mit allen Beteiligten anzutreten und für den Zuschauer attraktiven Fußball zu spielen."

Ligaportal wünscht Helmut Zeiner beim Start seiner Trainer-Karriere jedenfalls Alles Gute.