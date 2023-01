SK Breitenfurt: Zwei Rückkehrer für das Frühjahr

Details Montag, 30. Januar 2023 09:10

Der SK Breitenfurt rangiert mit 23 Zählern am fünften Tabellenrang der 1. Klasse Ost. Viele Unentschieden, insgesamt acht an der Zahl, brachten die Breitenfurter um eine noch bessere Platzierung. Dennoch ein richtiger Aufwärtstrend im Vergleich zur abgelaufenen Saison, den Sektionsleiter Christopher Walch im Interview mit ligaportal.at analysiert.

Dass der SK Breitenfurt so weit vorne steht, liegt laut Walch an folgender Tatsache: „Wir haben uns spielerisch gesehen, extrem weiterentwickelt. Nachdem wir letztes Jahr mit dem 13.Platz enorm zu kämpfen hatten, befinden uns da auf einen sehr guten Weg. Wir sind mit dem jetzigen Stand der Dinge sehr zufrieden und die gute Tabellensituation stimmen uns positiv."

Ljubinkovic und Filipovic kehren zurück

In der Wintertransferzeit darf man beim SK Breitenfurt zwei neue Spieler begrüßen. Mit Maximilian Ljubinkovic von Karlstetten und Rajner Filipovic von Guntramsdorf kommen allerdings keine Unbekannten nach Breitenfurt. „Beide Spieler haben ihre ersten Schritte beim SK gemacht und sind nach langer Zeit zurück. Sie werden uns zusätzlich verstärken. Somit haben wir einen richtig breiten Kader“, freut sich Walch über die Rückkehrer. Abgänge gibt es bis dato nicht und es wird vermutlich auch keine geben, wie Walch berichtet: „Es bestand zwar Interesse an ein paar jungen Spielern, doch sie haben sich dafür entschieden, uns treu zu bleiben.“

Top Fünf als Saisonziel

Der Fokus in den ersten Vorbereitungswochen liegt im physischen Bereich. „Aufgrund unseres intensiven Spielstils mit hohem Pressing und schnellem Gegenpressing, ist es wichtig die ersten paar Wochen den Fokus in Richtung Fitness und Schnellkraft zu legen. Wir fahren in der sechsten Vorbereitungswoche auf Trainingslager in die Türkei und werden dort versuchen, dann eigentlich nur mehr im taktischen Bereich zu arbeiten“, so Walch.

In Sachen Zielsetzung ist man sich beim SK Breitenfurt im Klarem. Walch schätzt die Situation realisitisch ein: „Wir haben zwar kein richtiges Punkteziel ausgegeben. Wir planen aber auf jeden Fall in den Top Fünf zu bleiben. Wenn Himberg und Wolfsthal schwächeln, wollen wir auf jeden Fall zur Stelle und vielleicht ein Nutznießer sein, aber der Vorsprung ist groß und sie müssten schon ein paar Mal ausschütten.“