Erfrischender SC Himberg: "Ich mag dieses `Wir schauen von Spiel zu Spiel´ nicht, wir wollen Meister werden!"

Details Freitag, 03. März 2023 09:22

Der SC Himberg hat in der Hinrunde der 1. Klasse Ost ohne Zweifel Maßstäbe gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Helmut Zeiner ist als einziges Team noch ungeschlagen, zehn Siegen stehen vier Remis gegenüber. Darüber hinaus erzielte man die meisten Tore der Liga, im Gegenzug erhielt man auch die wenigsten. Der Vorsprung auf den ebenfalls stark performenden Tabellenzweiten aus Wolfsthal beträgt aktuell zwei Zähler. Ligaportal.at hat sich ausführlich mit dem erfolgreichen Coach der Himberger unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Zeiner, wie fällt Ihr Resümee zum abgelaufenen Herbst aus?

Helmut Zeiner: Durchaus positiv, wenn man saisonübergreifend 24 Partien ungeschlagen ist, kann das nur positiv sein, aber ich bin ein gesunder Fußball-Freak und sehe halt immer wieder Sachen, die man verbessern und stärken kann, so schaut das Bild aktuell in Wahrheit aus.

Ligaportal.at: Welche Transfers hat man in Himberg über die Winterpause getätigt?

Helmut Zeiner: Wir haben in der Winterpause keine Spieler geholt, haben aber trotzdem drei Neuzugänge. Benni Koch hat im Herbst ein Auslandssemester absolviert, steht uns nun wieder voll zur Verfügung. Auch haben wir mit Lukas Werner und Andre Schmiedel wieder zwei Spieler zurückbekommen, die zum Saisonauftakt mit schweren Verletzungen ausgefallen sind. Auch sie sind nun die gesamte Vorbereitung über bereits wieder voll dabei.

Ligaportal.at: Wie zufrieden seid ihr bis dato mit der Vorbereitung?

Helmut Zeiner: Mit der Vorbereitung bin ich grundsätzlich sehr zufrieden. Wir sind häufig ausgewichen, weil wir nicht am Platz sein konnten. Ich bin ein Trainer, der solche Laufgeschichten komplett vermeidet, wir hatten Alternativtrainingsprogramme. Der einzige Rückschlag war, dass sich Dominik Höfel im Spiel eine schwere Verletzung zugezogen hat, was uns sehr wehtut, zumal er eine Stütze ist, wir müssen aber nach vorne schauen, das kompensieren. Wir haben einen großen Kader, bauen das Ganze so auf, dass es nicht auf einen einzelnen Spieler ankommt. Sonst sind aber alle fit, wir haben kein einziges muskuläres Problem, keine Verhärtung oder Zerrung.

Ligaportal.at: Welche Ziele habt ihr euch für das Frühjahr gesetzt?

Helmut Zeiner: Wir wollen schon über einige Jahre aufsteigen, das habe ich auch als Spieler schon mitmachen dürfen. Das Ziel ist klar der Aufstieg. Wir müssen aber kontinuierlich gut arbeiten, wir können uns den Meistertitel einfach nicht erkaufen. Wir haben eine gute Truppe, der Aufstieg ist ganz klar unser großes Ziel, das werden wir mit allem was wir haben versuchen zu erreichen. Unter dem Strich sind wir nur zwei Punkte vorne, es ist da schon noch etwas hinter uns, wir sagen aber trotzdem klipp und klar, dass wir Meister werden wollen, ich mag dieses „wir schauen von Spiel zu Spiel“ nicht – nein – wir wollen Meister werden.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei