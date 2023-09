SK Breitenfurt feiert deutlichen Sieg bei der SVg Guntramsdorf

Details Samstag, 09. September 2023 00:01

1. Klasse Ost: Der SK Breitenfurt stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog der SVg Guntramsdorf vor fast 100 Besuchern mit einem 4:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Breitenfurt erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Fast eine halbe Stunde lang hielt auf beiden Seiten die Null. Luca Zellmann brachte Guntramsdorf dann aber in der 27. Minute ins Hintertreffen. Das Heimteam war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Zwei Tore in der Schlussphase

Daniel Schneiberg trug sich in der 75. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für das 3:0 zugunsten des SK Breitenfurt sorgte dann kurz vor Schluss Mathias Kunauer, der die Gäste und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Kurz darauf traf Marcel Habersam in der Nachspielzeit für den SK Breitenfurt (92.). Am Ende schlug Breitenfurt die 1. SVg Guntramsdorf auswärts.

Die SVg Guntramsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch diese Niederlage fällt Guntramsdorf in der Tabelle auf Platz neun zurück. Die Ausbeute der Offensive ist bei der 1. SVg Guntramsdorf verbesserungswürdig, was man an den erst sechs geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat die SVg Guntramsdorf momentan auf dem Konto. Die Lage von Guntramsdorf bleibt angespannt. Gegen den SK Breitenfurt musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit dem Zu-null-Sieg festigte der SK Breitenfurt die Position im oberen Tabellendrittel. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Breitenfurt ist die funktionierende Defensive, die erst vier Gegentreffer hinnehmen musste. Nur einmal gab sich der SK Breitenfurt bisher geschlagen. Der SK Breitenfurt ist seit vier Spielen unbezwungen.

Während die 1. SVg Guntramsdorf am kommenden Freitag die Sportfreunde Berg empfängt, bekommt es Breitenfurt am selben Tag mit dem ASK Schwadorf 1936 zu tun.

1. Klasse Ost: 1. SVg Guntramsdorf – SK Breitenfurt, 0:4 (0:1)

92 Marcel Habersam 0:4

90 Mathias Kunauer 0:3

75 Daniel Schneiberg 0:2

27 Luca Zellmann 0:1

