Sieg bei Sportfreunde Berg: Perchtoldsdorf zurück in der Spur

1. Klasse Ost: Vor 280 Besuchern kam es am Samstag zum Aufeinandertreffen der Sportfreunde Berg und dem USC Perchtoldsdorf. Erfolgreich brachte Perchtoldsdorf den Auswärtstermin bei Berg über die Bühne und gewann das Match mit 4:2. Der USC Perchtoldsdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Gäste starteten stark in das Spiel. Für das erste Tor des Gasts war Martin Axmann verantwortlich, der in der elften Minute das 1:0 besorgte. Schon in der 18. Minute erhöhte Mario Vytesnik auf 2:0 für Perchtoldsdorf. Mit dem 3:0 von Lucas Kneissl für den USC Perchtoldsdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (35.). Bevor es in die Pause ging, hatte Lukas Eisenbarth per Strafstoß noch das 1:3 der Sportfreunde Berg parat (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Vytesnik-Doppelpack zur Entscheidung

Vytesnik brachte Perchtoldsdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (54.). Martin Marosi schoss die Kugel zum 2:4 für Berg über die Linie (84.). Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte der USC Perchtoldsdorf in der 86. Minute, als Alexander Richter mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte Perchtoldsdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen die Sportfreunde Berg.

Berg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu Hause ist Sand im Getriebe: Der Gastgeber ist in der bisherigen Saison daheim noch ohne Sieg. Trotz der Niederlage belegt die Sportfreunde Berg weiterhin den elften Tabellenplatz. Berg musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Sportfreunde Berg insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Vor vier Spielen bejubelte Berg zuletzt einen Sieg.

Die drei Zähler katapultierten den USC Perchtoldsdorf in der Tabelle auf Platz fünf. Zwei Siege, drei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Perchtoldsdorf bei. Der USC Perchtoldsdorf beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Kommende Woche tritt die Sportfreunde Berg bei der 1. SVg Guntramsdorf an (Freitag, 19:30 Uhr), einen Tag später genießt Perchtoldsdorf Heimrecht gegen die Zweitvertretung von FCM Traiskirchen KM.

1. Klasse Ost: Sportfreunde Berg – USC Perchtoldsdorf, 2:4 (1:3)

84 Martin Marosi 2:4

54 Mario Vytesnik 1:4

40 Lukas Eisenbarth 1:3

35 Lucas Kneissl 0:3

18 Mario Vytesnik 0:2

11 Martin Axmann 0:1

