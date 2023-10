Zwei-Tore-Mann Mijatovic reicht Traiskirchen II gegen Breitenfurt nicht

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Ost: Etwa 130 Zuschauer kamen am Freitagabend in die ARBÖ-Arena nach Traiskirchen. Die Zweitvertretung von FCM Flyeralarm Traiskirchen KM steckte gegen den SK Breitenfurt eine deutliche 3:6-Niederlage ein. Damit wurde der SK Breitenfurt der Favoritenrolle vollends gerecht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Michael Germ markierte in der zweiten Minute die Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Rafael Reisinger den Vorsprung von Breitenfurt auf 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Patrick Mijatovic in der 24. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 2:1. Der SK Breitenfurt hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Nach dem Ausgleich gings bergab

Die Heimelf konnte den Rückstand kurz nach der Pause ausgleichen. Stefan Pechhacker witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für FCM Traiskirchen KM II ein (53.). Der SK Breitenfurt drückte dann aber wieder aufs Tempo und brachte sich durch Treffer von Luca Zellmann (63.), Mathias Kunauer (70.) und Daniel Schneiberg (77.) auf die Siegerstraße. Mit dem Elfmeter-Treffer zum 3:5 in der 79. Minute machte Mijatovic zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Breitenfurt war jedoch weiterhin groß. Mit dem 6:3 sicherte Kunauer dem SK Breitenfurt nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (83.). Am Ende verbuchte der SK Breitenfurt gegen FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II einen Sieg.

FCM Traiskirchen KM II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen der Gastgeber sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Stärke von FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II liegt in der Offensive – mit insgesamt 25 erzielten Treffern. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von FCM Traiskirchen KM II alles andere als positiv. FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Nach dem klaren Erfolg über FCM Traiskirchen KM II festigt Breitenfurt den zweiten Tabellenplatz. Mit 29 geschossenen Toren gehört der SK Breitenfurt offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Ost. Die Saison des SK Breitenfurt verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Breitenfurt befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Nächster Prüfstein für FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II ist die Sportfreunde Berg (Samstag, 15:00 Uhr). Der SK Breitenfurt misst sich am selben Tag mit dem SC Sommerein (14:00 Uhr).

1. Klasse Ost: FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II – SK Breitenfurt, 3:6 (1:2)

83 Mathias Kunauer 3:6

79 Patrick Mijatovic 3:5

77 Daniel Schneiberg 2:5

70 Mathias Kunauer 2:4

63 Luca Zellmann 2:3

53 Stefan Pechhacker 2:2

24 Patrick Mijatovic 1:2

12 Rafael Reisinger 0:2

2 Michael Germ 0:1

