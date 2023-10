Götzendorf entführt drei Punkte aus Wolfsthal

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Ost: Etwa 150 Zuschauer kamen am Samstag zum Spiel der 12. Runde nach Wolfsthal, um das Spiel des SC Wolfsthal gegen den ASC Götzendorf zu beobachten. Mit 1:2 verlor Wolfsthal am vergangenen Samstag zu Hause gegen den ASC Götzendorf. Luft nach oben hatte Götzendorf dabei jedoch schon noch.

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie und hatten schon früh Grund zum Jubeln. Dominik Schramek brachte den Gast in der zehnten Minute nach vorn. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Schramek trifft in beide Tore

Eine knappe Viertelstunde war in der zweiten Halbzeit gespielt, als die Gäste erneut Grund zur Freude hatten. In der 59. Minute erhöhte Aleksandar Todorovic auf 2:0 für den ASC Götzendorf Oranjezz. Eigentor in der 75. Minute: Pechvogel Schramek beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit dem SC Wolfsthal den 1:2-Anschluss. Der ASC Götzendorf führte, doch Danilo Siljic kassierte kurz vor Schluss die Rote Karte (91.). Das hätte nun wirklich nicht sein müssen. Diese Karte hätte er sich gern gespart: Rot für Erdem Yildirim von Wolfsthal in der 91. Minute. Am Ende behielt Götzendorf gegen die Heimmannschaft die Oberhand.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt der SC Wolfsthal den 13. Platz in der Tabelle ein. Mit nur sechs Treffern stellt Wolfsthal den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Ost. Der SC Wolfsthal musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Wolfsthal insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird der SC Wolfsthal nach unten durchgereicht.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ASC Götzendorf Oranjezz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Der ASC Götzendorf verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Götzendorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Für Wolfsthal geht es am kommenden Samstag beim USC Perchtoldsdorf weiter. Der nächste Gegner des ASC Götzendorf Oranjezz, welcher in zwei Wochen, am 03.11.2023, empfangen wird, ist Perchtoldsdorf.

1. Klasse Ost: SC Wolfsthal – ASC Götzendorf Oranjezz, 1:2 (0:1)

75 Eigentor durch Dominik Schramek 1:2

59 Aleksandar Todorovic 0:2

10 Dominik Schramek 0:1

