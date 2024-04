Der ASC Götzendorf schießt Traiskirchen II ab

Spielberichte

1. Klasse Ost: Der ASC Götzendorf Oranjezz kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor 70 Fans einen 7:0-Erfolg davon. Damit wurden die Gastgeber der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel bei der Zweitvertretung von FCM Flyeralarm Traiskirchen KM hatte der ASC Götzendorf schlussendlich mit 6:2 für sich entschieden.

Die Null hielt bei den Gästen keine halbe Stunde lang. Christoph Gall brachte Götzendorf in der 24. Minute in Front. Daniel Mihajlovic erhöhte für den ASC Götzendorf Oranjezz nur kurz darauf auf 2:0 (27.). Mit dem 3:0 durch Jonas Kürner schien die Partie bereits in der 31. Minute mit dem ASC Götzendorf einen sicheren Sieger zu haben. Der dominante Vortrag von Götzendorf im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Sieben verschiedene Torschützen

Aleksandar Todorovic (62.) und Nikola Vucetic (72.) schossen weitere Treffer für den ASC Götzendorf Oranjezz, während Martin Damhoesl (76.) das 6:0 markierte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Lukas Hainzl für einen Treffer sorgte (92.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der ASC Götzendorf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Der Sieg über FCM Traiskirchen KM II, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Götzendorf von Höherem träumen. Der ASC Götzendorf Oranjezz verbuchte insgesamt acht Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen. Der ASC Götzendorf beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Ost. Die Abwehrprobleme von FCM Traiskirchen KM II bleiben akut, sodass FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. 29:73 – das Torverhältnis von FCM Traiskirchen KM II spricht eine mehr als deutliche Sprache. FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FCM Traiskirchen KM II insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In sechs ausgetragenen Spielen kam FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am kommenden Freitag tritt Götzendorf beim SC Sommerein an, während FCM Traiskirchen KM II einen Tag zuvor den USC Perchtoldsdorf empfängt.

1. Klasse Ost: ASC Götzendorf Oranjezz – FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II, 7:0 (3:0)

92 Lukas Hainzl 7:0

76 Martin Damhoesl 6:0

72 Nikola Vucetic 5:0

62 Aleksandar Todorovic 4:0

31 Jonas Kürner 3:0

27 Daniel Mihajlovic 2:0

24 Christoph Gall 1:0

