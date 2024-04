Kein Sieger im Duell zwischen Schwadorf und Berg

Spielberichte

1. Klasse Ost: Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem ASK Schwadorf 1936 und der Sportfreunde Berg 2:2. Der ASK Schwadorf zog sich gegen Berg vor rund 70 Zuschauern achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 2:2 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

Schwadorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Martin Baran traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Bevor es in die Pause ging, hatte Lukas Cambal noch das 1:1 der Sportfreunde Berg parat (40.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Dominik Duda für den ASK Schwadorf 1936 zur Führung (45.). Der Tabellenletzte nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Valek rettet Berg einen Punkt

In Halbzeit zwei dauerte es nicht lange, ehe die Gäste den Rückstand ausgleichen konnten. David Valek glich per Kopf nur 120 Sekunden nach dem Seitenwechsel für Berg aus (47.). Mit dem Abpfiff des Referees trennten sich der ASK Schwadorf und die Sportfreunde Berg remis.

Schwadorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Heimmannschaft ist deutlich zu hoch. 82 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Ost fing sich bislang mehr Tore ein. Einen Sieg, vier Remis und 16 Niederlagen hat der ASK Schwadorf 1936 derzeit auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für den ASK Schwadorf nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Der siebte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von Berg. Nach 22 absolvierten Begegnungen nehmen die Gäste den elften Platz in der Tabelle ein. Die Sportfreunde Berg verbuchte insgesamt vier Siege, acht Remis und zehn Niederlagen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Berg ungeschlagen ist.

Am nächsten Samstag reist Schwadorf zur Zweitvertretung von FCM Flyeralarm Traiskirchen KM, zeitgleich empfängt die Sportfreunde Berg den SC Göttlesbrunn - Arbesthal.

1. Klasse Ost: ASK Schwadorf 1936 – Sportfreunde Berg, 2:2 (2:1)

47 David Valek 2:2

45 Dominik Duda 2:1

40 Lukas Cambal 1:1

2 Martin Baran 1:0

Details

