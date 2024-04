Höflein verlängert Negativserie bei Velm

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 02:08

1. Klasse Ost: Zum spiel der 23. Runde kamen etwa 200 Zuschauer nach Velm. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Höflein mit 2:1 gegen Velm gewann. Hundertprozentig überzeugen konnte der SC Höflein dabei jedoch nicht. Das Hinspiel war 4:2 zugunsten des FSV Velm ausgegangen.

In den Anfangsminuten tasteten sich beide Teams lediglich ab. Johannes Prinz brachte Höflein in der 20. Minute in Front. Noch vor der Pause legten die Gäste nach. Rudolf Skrobak beförderte das Leder zum 2:0 des Gasts über die Linie (36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Velm schöpft nochmal Hoffnung

Franz Griesmüller war es, der in der 65. Minute das Spielgerät im Gehäuse des SC Höflein unterbrachte. Das I-Tüpfelchen auf den enttäuschenden Auftritt von Velm setzte Richard Fickert, der in der 73. Minute die Ampelkarte für sich reklamierte. Obwohl Höflein nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der FSV Velm zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Trotz der Niederlage belegt Velm weiterhin den neunten Tabellenplatz. Das Heimteam verbuchte insgesamt acht Siege, sechs Remis und acht Niederlagen. Nach der Niederlage gegen den SC Höflein bleibt der FSV Velm weiterhin glücklos.

Die drei Punkte brachten für Höflein keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Zehn Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat der SC Höflein derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Höflein konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

In zwei Wochen trifft Velm auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 11.05.2024 beim SC Wolfsthal antritt. Am Freitag empfängt der SC Höflein Wolfsthal.

1. Klasse Ost: FSV Velm – SC Höflein, 1:2 (0:2)

65 Franz Griesmüller 1:2

36 Rudolf Skrobak 0:2

20 Johannes Prinz 0:1

