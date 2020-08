Breitenfurt zeigt Moral und holt nach dreimaligem Rückstand ein Remis

Details Sonntag, 23. August 2020 09:55

Das letzte Duell mit dem SC Haslau wird der Mannschaft des SK Breitenfurt wohl noch in guter Erinnerung sein: Im Oktober 2019 durfte man einen 6:0-Sieg bejubeln. Dieses Mal sollten ebenso sechs Treffer fallen, jedoch gleichmäßig verteilt. Breitenfurt bewies dabei große Moral, lief man doch dreimal einem Rückstand hinterher. Am Ende trennte man sich mit einem 3:3-Remis. Besonders hervor stach dabei der Ausgleich zum 2:2 für Breitenfurt, der in der Kategorie Traumtor anzusiedeln ist.

Beide Teams starteten engagiert in die Partie. Es sollte nur bis zur 7. Spielminute dauern, ehe die knapp 90 Zuseher den ersten Treffer zu sehen bekamen. David Ozogany stand goldrichtig und konnte Heimgoalie Andreas Winterleitner zur Führung für die Gäste überwinden. Breitenfurt musste sich danach erst finden und schaffte es erst nach und nach, ins Spiel zu kommen. In Minute 22 sollte das Engagement der Hodzic-Elf belohnt werden. Nach einem Standard war Lukas Schulmeister zur Stelle und konnte zum Ausgleich abstauben.

Kellner sorgt mit Traumtor für den Ausgleich

Dieser Spielstand sollte allerdings nur kurze Zeit Bestand haben. In Minute 30 bekam Haslau einen Freistoß zugesprochen, den Luciano Pizzonia mit viel Gefühl in die Maschen setzen konnte. Noch vor der Pause gelang den Hausherren der erneute Ausgleich. Dieser Treffer war einer der Marke Traumtor. Nach einer kurz abgespielten Ecke zog Bernhard Kellner ab - sein Schuss fand den Weg ins Kreuzeck. Unmittelbar danach pfiff Schiesdrichter Levan Emnadze zur Halbzeit.

Der zweite Spielabschnitt startete mit viel Engagement beider Teams, die nun versuchten, das Spiel an sich zu reißen. Die Bemühungen der Haslauer wurden in der 57. Minute jedoch getrübt. Nach einem Foul sah Dominik Koch die Ampelkarte. Der Platzverweis wirkte für Haslau wie eine Motivationsspritze, die Gäste agierten nun mit noch mehr Einsatz. Dieser sollte in Minute 65 belohnt werden: Erneut war Luciano Pizzonia zur Stelle und besorgt in Unterzahl die Führung für seine Farben.

Breitenfurt war nun bemüht, die Überzahl zu nützen und wenigstens einen Punkt aus dem Spiel mitzunehmen. Dies sollte spät, aber doch gelingen. Nach einem Foul im Strafraum an Nicola Magdelinic zeigte Referee Emnadze auf den Punkt. Florian Germ übernahm die Verantwortung und ließ sich die Chance nicht entgehen - das 3:3 in der 89. Minute. Wenig später war auch schon Schluss. Unter dem Strich steht ein leistungsgerechtes Remis.

Stimme zum Spiel:

Mario Hochgerner (Sektionsleiter-Stv. Breitenfurt): "Es war fußballerisch sicher nicht die beste Leistung von uns. Die Mannschaft hat aber Chrakter gezeigt und ist dreimal nach einem Rückstand wieder herangekommen. Schade, dass wir unsere Chancen in der Schlussphase nicht nutzen konnten."

