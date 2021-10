USC Wampersdorf bricht bei Wienerwald ein

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:07

1. Klasse Ost: Wienerwald kam gegen Wampersdorf zu einem klaren 4:0-Erfolg. Auf dem Papier ging der SV Wienerwald als Favorit ins Spiel gegen den USC Wampersdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Peter Ertl brachte den USC Wampersdorf vor 70 Zuschauern per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zweiten und 32. Minute vollstreckte. Mit der Führung für Wienerwald ging es in die Halbzeitpause.

Ertl-Doppelpack

Den Vorsprung des Gastgebers ließ Florian Pitsch in der 46. Minute anwachsen. Eigentlich war Wampersdorf schon geschlagen, als Thorsten Tannert das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (56.). Letztlich kam der SV Wienerwald gegen den Gast zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Für Wienerwald gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus sechs Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Zwei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Wienerwald bei.

Der USC Wampersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Angriff des USC Wampersdorf herrscht Flaute. Erst achtmal brachte Wampersdorf den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des USC Wampersdorf alles andere als positiv. In den letzten Partien hatte der USC Wampersdorf kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Wienerwald setzte sich mit diesem Sieg von Wampersdorf ab und belegt nun mit acht Punkten den elften Rang, während der USC Wampersdorf weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den 15. Tabellenplatz einnimmt.

1. Klasse Ost: SV Wienerwald – USC Wampersdorf, 4:0 (2:0)

2 Peter Ertl 1:0

32 Peter Ertl 2:0

46 Florian Pitsch 3:0

56 Thorsten Tannert 4:0

