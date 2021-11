Sommerein bekommt Dämpfer gegen Hainburg

Details Samstag, 30. Oktober 2021 03:09

1. Klasse Ost: Rund 120 Zuschauer kamen zum Spiel der 12. Runde der 1. Klasse Ost. Sommerein behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 3:5-Schlappe gegen Hainburg nicht in bester Verfassung.

Manuel Gotschy brachte den SC Sommerein in der 26. Spielminute per Strafstoß in Führung. Andrej Semjan versenkte den Ball in der 38. Minute im Netz des Heimteams. Kurz vor der Pause traf Mathias Wollmann für Sommerein (42.). Geschockt zeigte sich der FK Hainburg nicht. Nur wenig später war Christoph Rauscher mit dem Ausgleich zur Stelle (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Zweiter Semjan-Treffer als Vorentscheidung

Martin Babinec brachte dem FK Hainburg nach 60 Minuten die 3:2-Führung. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Semjan bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (77.). Es folgte der Anschlusstreffer für den SC Sommerein per Elfmeter – bereits der zweite für Gotschy. Nun stand es nur noch 3:4 (85.). Juraj Czibula stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:3 für Hainburg her (90.). Am Schluss gewann der FK Hainburg gegen Sommerein.

Der SC Sommerein baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Durch die drei Punkte verbesserte sich der FK Hainburg im Tableau auf die sechste Position. Die Gäste erfüllten zuletzt die Erwartungen und verbuchten aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nur zweimal gab sich Hainburg bisher geschlagen. Die gute Bilanz von Sommerein hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SC Sommerein bisher acht Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Sommerein tritt am kommenden Freitag beim SC Göttlesbrunn - Arbesthal an, der FK Hainburg empfängt am selben Tag den SC Himberg.

1. Klasse Ost: SC Sommerein – FK Hainburg, 3:5 (2:2)

26 Manuel Gotschy 1:0

38 Andrej Semjan 1:1

42 Mathias Wollmann 2:1

44 Christoph Rauscher 2:2

60 Martin Babinec 2:3

77 Andrej Semjan 2:4

85 Manuel Gotschy 3:4

90 Juraj Czibula 3:5

