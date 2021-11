Knapper Heimsieg gegen Himberg: FK Hainburg zum dritten Mal in Folge unbesiegt

Details Samstag, 06. November 2021 03:09

1. Klasse Ost: Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen dem FK Hainburg und dem SC Himberg an diesem 14. Spieltag. Der FK Hainburg wurde der Favoritenrolle vor etwa 75 Fans somit gerecht.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Edin Bijeljinac für den SC Himberg zur Führung (43.). Die Pausenführung des Gasts fiel knapp aus. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Ozan Erkoc bereits kurz nach Wiederbeginn besorgte (49.). Helmut Zeiner ließ sich in der 50. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für Himberg. Wer glaubte, Hainburg sei geschockt, irrte. Juraj Czibula machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (53.). Erkoc schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (55.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte der FK Hainburg einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Himberg.

Doppelschlag zum Sieg

Der FK Hainburg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Der SC Himberg holte auswärts bisher nur vier Zähler.

Hainburg setzte sich mit diesem Sieg ein wenig von Himberg ab und belegt nun mit 23 Punkten den fünften Rang, während der SC Himberg weiterhin 20 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt der FK Hainburg beim ASK Schwadorf 1936 an, während der SC Himberg einen Tag später den SC Göttlesbrunn - Arbesthal empfängt.

1. Klasse Ost: FK Hainburg – SC Himberg, 3:2 (0:1)

43 Edin Bijeljinac 0:1

49 Ozan Erkoc 1:1

50 Helmut Zeiner 1:2

53 Juraj Czibula 2:2

55 Ozan Erkoc 3:2

