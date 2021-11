USC Wampersdorf kommt nicht aus dem Keller: Derbe Pleite bei Traiskirchen II

Details Samstag, 13. November 2021 03:47

1. Klasse Ost: Die Reserve von Traiskirchen FCM zog Wampersdorf vor etwa 70 Fans das Fell über die Ohren: 2:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Traiskirchen FCM II wurde der Favoritenrolle gerecht.

Der USC Wampersdorf geriet in der vierten Minute durch Michael Drga ins Hintertreffen. Bereits in der 13. Minute erhöhte Noah Lederer den Vorsprung von Traiskirchen FCM II. Das 1:2 des USC Wampersdorf stellte Darius Sasarman sicher (20.). Für das zweite Tor des Tabellenletzten war Stefan Stricker verantwortlich, der in der 31. Minute das 2:2 besorgte. Rasid Ikanovic machte in der 34. Minute das 3:2 von Traiskirchen FCM II perfekt. Bevor es in die Pause ging, hatte die Heimmannschaft noch das 4:2 durch Michael Drga (43.) und das 5:2 durch Rasid Ikanovic (44.) parat. Traiskirchen FCM II gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Eine halbe Stunde lang mitgehalten

Die Vorentscheidung führten Kenan Hodzic (80.) und Lukas Dostal (87.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Schlussendlich setzte sich Traiskirchen FCM II mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Traiskirchen FCM II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 36 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Traiskirchen FCM II in dieser Saison. Traiskirchen FCM II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten.

51 Gegentreffer hat Wampersdorf mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Ost. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten des USC Wampersdorf alles andere als positiv. Wampersdorf wartet schon seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Traiskirchen FCM II setzte sich mit diesem Sieg vom USC Wampersdorf ab und belegt nun mit zehn Punkten den 13. Rang, während der USC Wampersdorf weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den 16. Tabellenplatz einnimmt.

Während Traiskirchen FCM II am nächsten Freitag (19:30 Uhr) beim FK Hainburg gastiert, steht für Wampersdorf zwei Tage später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit dem SC Haslau/Ma. E. auf der Agenda.

1. Klasse Ost: Traiskirchen FCM II – USC Wampersdorf, 7:2 (5:2)

4 Michael Drga 1:0

13 Noah Lederer 2:0

20 Darius Sasarman 2:1

31 Stefan Stricker 2:2

34 Rasid Ikanovic 3:2

43 Michael Drga 4:2

44 Rasid Ikanovic 5:2

80 Kenan Hodzic 6:2

87 Lukas Dostal 7:2

