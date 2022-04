Schwadorfs Kainz schießt den ASK Kleinneusiedl ab

Details Samstag, 02. April 2022 01:42

1. Klasse Ost: 150 Fans besuchten das Spiel der 19. Runde am Sportplatz in Schwadorf. Der ASK Schwadorf 1936 setzte sich standesgemäß gegen den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa mit 3:0 durch. Pflichtgemäß strich der ASK Schwadorf gegen den ASK Kleinneusiedl drei Zähler ein. Im Hinspiel hatte Schwadorf mit 2:0 die Oberhand behalten.

Franz Kainz stellte die Weichen für die Gastgeber auf Sieg, als er in Minute vier mit dem 1:0 zur Stelle war. Mit einem Tor Vorsprung für den ASK Schwadorf 1936 ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Kainz glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den ASK Schwadorf (58./79.). Ein starker Auftritt ermöglichte Schwadorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Kleinneusiedl.

Kainz besiegt Gäste im Alleingang

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ASK Schwadorf 1936 in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Sieben Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat der ASK Schwadorf momentan auf dem Konto. Schwadorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der ASK Kleinneusiedl findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Kleinneusiedl das Problem. Erst 17 Treffer markierte der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa – kein Team der 1. Klasse Ost ist schlechter. Nun musste sich der ASK Kleinneusiedl schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. K.neusiedl entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

Am nächsten Sonntag reist der ASK Schwadorf 1936 zum SK Breitenfurt, zeitgleich empfängt der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa die Zweitvertretung von Traiskirchen FCM.

1. Klasse Ost: ASK Schwadorf 1936 – ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa, 3:0 (1:0)

79 Franz Kainz 3:0

58 Franz Kainz 2:0

4 Franz Kainz 1:0