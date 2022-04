SK Breitenfurt dreht das Spiel gegen Wampersdorf

Details Sonntag, 24. April 2022 01:04

1. Klasse Ost: Über 120 Zuschauer kamen zum Spiel der 22. Runde nach Breitenfurt. Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SK Breitenfurt. Das Heimteam setzte sich mit einem 3:1 gegen den USC Wampersdorf durch. Der SK Breitenfurt erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte der USC Wampersdorf keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Der Tabellenletzte begann gut. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Martin Majchut seinen USC Wampersdorf in der 14. Minute. Doch die Heimelf legte danach deutlich zu. Florian Rumetshofer ließ sich in der 28. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Breitenfurt. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Florian Germ das 2:1 nach (41.). Mit einem Tor Vorsprung für den SK Breitenfurt ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Oliver Beer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für den SK Breitenfurt her (87.). Letzten Endes holte Breitenfurt gegen Wampersdorf drei Zähler.

Wichtige drei Punkte für den Klassenerhalt

Auf dem 14. Platz der Hinserie nahm man vom SK Breitenfurt wenig Notiz. Der aktuell sechste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SK Breitenfurt im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Breitenfurt bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, sieben Unentschieden und zehn Pleiten. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SK Breitenfurt etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte der SK Breitenfurt.

Mit 70 Gegentreffern ist der USC Wampersdorf die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit lediglich zehn Zählern aus 22 Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Die Ausbeute der Offensive ist beim USC Wampersdorf verbesserungswürdig, was man an den erst 23 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nun musste sich Wampersdorf schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der USC Wampersdorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am nächsten Sonntag reist Breitenfurt zum FK Hainburg, zeitgleich empfängt der USC Wampersdorf den SV Wienerwald.

1. Klasse Ost: SK Breitenfurt – USC Wampersdorf, 3:1 (2:1)

87 Oliver Beer 3:1

41 Florian Germ 2:1

28 Florian Rumetshofer 1:1

14 Martin Majchut 0:1