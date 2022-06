Meister Maria Lanzendorf mit 20. Sieg zum Abschluss

Details Samstag, 18. Juni 2022 01:43

1. Klasse Ost: Rund 150 Zuschauer kamen zum Saisonabschluss nach Sommerein. Der Gast gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegte mit 5:3 gegen Sommerein. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der Maria Lanzendorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte der SC Sommerein einen Erfolg geholt und einen 5:1-Sieg zustande gebracht.

Pavol Bures brachte sein Team in der 20. Minute nach vorn. Djuro Mihaljica erhöhte den Vorsprung von Maria Lanzendorf nach 23 Minuten auf 2:0. Den Vorsprung des Tabellenführers ließ Bures in der 29. Minute auf 3:0 anwachsen. Christian Hackel verkürzte für Sommerein später in der 37. Minute auf 1:3. Noch vor der Halbzeit legte Bures seinen dritten Treffer nach (44.). Die Überlegenheit des SC Maria Lanzendorf spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Für das 2:4 des SC Sommerein zeichnete Manuel Gotschy verantwortlich (50.). Bures führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:2 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (52.). Der Maria Lanzendorf musste den Treffer von Alexander Koller zum 3:5 hinnehmen (68.). Schlussendlich reklamierte Maria Lan. einen Sieg in der Fremde für sich und wies Sommerein mit 5:3 in die Schranken.

Meister feiert Vierfach-Torschütze Bures

Der SC Sommerein schloss das Fußballjahr mit einem anständigen fünften Tabellenplatz ab, was Hoffnungen auf eine verheißungsvolle nächste Saison weckt. Die Spiele des Gastgebers in dieser Saison sorgten für hohen Unterhaltungswert. Während Sommerein vorne 68-mal ins Schwarze traf, präsentierte sich die Hintermannschaft mit 60 Gegentreffern anfällig. Der SC Sommerein beendet die Saison mit einer Bilanz von 15 Siegen, vier Unentschieden und elf Niederlagen. Zufrieden kann der SC Sommerein mit der Leistung in den letzten Spielen nicht sein. Will Sommerein in der kommenden Spielzeit wieder oben mitspielen, muss man zu besserer Form zurückfinden.

Schon vor dem letzten Spiel der Saison konnte der SC Maria Lanzendorf die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 1. Klasse Ost feiern. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 74:40 zeigt, dass es beim Maria Lanzendorf in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Niederlagen hatten für Maria Lanzendorf im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur fünfmal ging der SC Maria Lanzendorf punktlos vom Feld. 20-mal holte man die volle Zählerausbeute, fünfmal spielte der Maria Lanzendorf unentschieden. Maria Lanzendorf zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen.

1. Klasse Ost: SC Sommerein – SC Maria Lanzendorf, 3:5 (1:4)

68 Alexander Koller 3:5

52 Pavol Bures 2:5

50 Manuel Gotschy 2:4

44 Pavol Bures 1:4

37 Christian Hackel 1:3

29 Pavol Bures 0:3

23 Djuro Mihaljica 0:2

20 Pavol Bures 0:1