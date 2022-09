Sieg gegen Perchtoldsdorf: FCM Traiskirchen II macht einen Satz nach vorne

Details Samstag, 17. September 2022 00:35

1. Klasse Ost: Bei der Zweitvertretung von FCM Traiskirchen holte sich der USC Perchtoldsdorf vor rund 50 Besuchern eine 2:4-Schlappe ab. Auf dem Papier ging FCM Traiskirchen KM II als Favorit ins Spiel gegen Perchtoldsdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Nach der Abtastphase waren es die Gastgeber die zum ersten Mal jubeln durften. Vor 50 Zuschauern markierte Sulayman Janneh per Strafstoß die Führung für FCM Traiskirchen II (21.). Rafael Hofer versenkte die Kugel kurz danach zum 2:0 für den Gastgeber (26.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Mario Vytesnik auf Seiten des USC Perchtoldsdorf das 1:2 (41.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Mert Mustafa Ekinci den Vorsprung von FCM Traiskirchen KM II wieder auf 3:1 (45.). Mit der Führung für FCM Traiskirchen II ging es in die Kabine.

Heimsieg trotz Unterzahl

Traiskirchens Raphael Fischer sah zweimal Gelb und musste frühzeitig vom Platz. Ekinci baute den Vorsprung von FCM Traiskirchen KM II aber in der 88. Minute weiter aus. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Lucas Kneissl für einen Treffer sorgte (94.) und den 4:2-Endstand herstellte. Schlussendlich verbuchte FCM Traiskirchen II gegen Perchtoldsdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Bei FCM Traiskirchen KM II präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). In dieser Saison sammelte FCM Traiskirchen KM II bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Die bisherige Saisonbilanz des USC Perchtoldsdorf bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher der Gast aktuell nur Position 14 bekleidet.

FCM Traiskirchen II setzte sich mit diesem Sieg von Perchtoldsdorf ab und belegt nun mit neun Punkten den siebten Rang, während der USC Perchtoldsdorf weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

FCM Traiskirchen KM II tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ASC Götzendorf Oranjezz an. Zwei Tage später empfängt Perchtoldsdorf den SV Wienerwald.

1. Klasse Ost: FCM Traiskirchen KM II – USC Perchtoldsdorf, 4:2 (3:1)

94 Lucas Kneissl 4:2

88 Mert Mustafa Ekinci 4:1

45 Mert Mustafa Ekinci 3:1

41 Mario Vytesnik 2:1

26 Rafael Hofer 2:0

21 Sulayman Janneh 1:0