Berg rückt nach Sieg gegen Haslau auf Platz acht vor

Details Sonntag, 25. September 2022 00:58

1. Klasse Ost: Über 120 Zuschauer kamen zum Spiel der 8. Runde nach Berg. Berg gewann das Samstagsspiel gegen Haslau mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich die Sportfreunde Berg die Nase vorn.

Die Abtastphase dauerte fast zwanzig Minuten. Für das erste Tor sorgte Marek Luscik. In der 19. Minute traf der Spieler der Heimmannschaft ins Schwarze. Daniel Koppensteiner nutzte die Chance für den SC Haslau/Ma. E. und beförderte in der 26. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Wieder hatten die Heimsichen den besseren Start erwischt. Filip Hraska brachte Berg nach 49 Minuten die 2:1-Führung. Marek Kapisovsky versenkte die Kugel zum 3:1 für die Sportfreunde Berg (69.). Am Schluss schlug Berg den SC Haslau mit 3:1.

Berg setzt sich vom Tabellenkeller ab

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Sportfreunde Berg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz.

Haslau findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der Gast in dieser Zeit nur einmal gewann.

Ein Sieg, fünf Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SC Haslau/Ma. E. bei. Berg verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt die Sportfreunde Berg beim SK Breitenfurt an, während der SC Haslau einen Tag zuvor den USC Perchtoldsdorf empfängt.

1. Klasse Ost: Sportfreunde Berg – SC Haslau/Ma. E, 3:1 (1:1)

69 Marek Kapisovsky 3:1

49 Filip Hraska 2:1

26 Daniel Koppensteiner 1:1

19 Marek Luscik 1:0