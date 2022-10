Wolfsthal rupft FCM Traiskirchen II

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 10:31

1. Klasse Ost: Wolfsthal hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und der Reserve von FCM Traiskirchen vor rund 70 Fans das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:0 für den SC Wolfsthal. Wolfsthal hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Gleich zu Spielbeginn traf der SC Wolfsthal durch Martin Almstädter zur frühen Führung (4.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Josip Djoja den Vorsprung von Wolfsthal auf 2:0 (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 58. Minute legte Phillip Filipovic zum 3:0 zugunsten des SC Wolfsthal nach. Für das 4:0 von Wolfsthal sorgte Christoph Hoffmann, der in Minute 66 zur Stelle war. Djoja vollendete zum fünften Tagestreffer in der 77. Spielminute. Der SC Wolfsthal überrannte FCM Traiskirchen KM II förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Wolfsthal nun auf Rang zwei

FCM Traiskirchen II findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Hintermannschaft der Heimmannschaft steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 25 Gegentore kassierte FCM Traiskirchen KM II im Laufe der bisherigen Saison. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte FCM Traiskirchen II nur drei Zähler.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Wolfsthal im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Offensiv konnte dem SC Wolfsthal in der 1. Klasse Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 20 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Wolfsthal. Die letzten Resultate des SC Wolfsthal konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

FCM Traiskirchen KM II tritt am Freitag, den 07.10.2022, um 19:30 Uhr, beim SC Himberg an. Einen Tag später (18:00 Uhr) empfängt Wolfsthal den SV Wienerwald.

1. Klasse Ost: FCM Traiskirchen KM II – SC Wolfsthal, 0:5 (0:2)

77 Josip Djoja 0:5

66 Christoph Hoffmann 0:4

58 Phillip Filipovic 0:3

40 Josip Djoja 0:2

4 Martin Almstaedter 0:1