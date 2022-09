SC Himberg holt Big Points beim SC Wolfsthal

Details Sonntag, 25. September 2022 00:10

1. Klasse Ost: Etwa 200 Zuschauer wollten sich das Topspiel der 8. Runde nicht entgehen lassen. Der SC Himberg hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Wolfsthal das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für Himberg. Der SC Himberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC Wolfsthal einen klaren Erfolg.

Die Gäste aus Himberg erwischten einen perfekten Start in dieses Topspiel. Alexander Gogic trug sich in der siebten Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 1:0 für den SC Himberg. Wolfsthal glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für den SC Himberg in die Kabinen. Für das 2:0 von Himberg zeichnete Philipp Prosenik verantwortlich (59.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Gogic, als er das 3:0 für den Gast besorgte (73.). Daniel Trost stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff per Elfmeter den Stand von 4:0 für den Spitzenreiter her (87.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Himberg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Wolfsthal.

Himberg weiter ungeschlagen an der Spitze

Wolfsthal hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Wolfsthal. Der SC Wolfsthal baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der SC Himberg mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. An Himberg gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst viermal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Ost. Der SC Himberg bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SC Himberg sechs Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Himberg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien elf Zähler.

Kommenden Samstag (16:30 Uhr) tritt Wolfsthal bei der Zweitvertretung von FCM Traiskirchen KM an. Das nächste Spiel des SC Himberg findet in zwei Wochen statt, wenn man am 07.10.2022 FCM Traiskirchen II empfängt.

1. Klasse Ost: SC Wolfsthal – SC Himberg, 0:4 (0:1)

87 Daniel Trost 0:4

73 Alexander Gogic 0:3

59 Philipp Prosenik 0:2

7 Alexander Gogic 0:1