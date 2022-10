Niederlage beim FSV Velm: Für SC Göttlesbrunn - Arb. geht's nach unten

Details Montag, 03. Oktober 2022 00:51

1. Klasse Ost: Vor rund 140 Besucher trafen sich am Sonntag der FSV Velm und der SC Göttlesbrunn - Arbesthal. Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto von Velm. Der Gastgeber setzte sich mit einem 3:1 gegen den SCGA durch. Der FSV Velm erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die erste Halbzeit endete beinahe ohne Tore. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Lukas Hoffmann auf Seiten von Velm das 1:0 (44.). Der FSV Velm führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Nach dem die Seiten gewechselt waren, kamen die Gäste ebenfalls auf die Anzeigentafel. Das 1:1 des SC Göttlesbrunn - Arbesthal bejubelte Clemens Bohnenstingl (64.). Doch nur zwei Minuten später war die Freude über den Ausgleich wieder verflogen. Andreas Riedl brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Velm über die Linie (66.). Lukas Hajek erhöhte für den FSV Velm auf 3:1 (74.). Unter dem Strich verbuchte Velm gegen den SC Göttlesbrunn - Arb. einen 3:1-Sieg.

Velm klettert auf Rang neun

Der FSV Velm muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Stärke von Velm liegt in der Offensive – mit insgesamt 18 erzielten Treffern. Der FSV Velm bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten.

Der Angriff ist beim SCGA die Problemzone. Nur acht Treffer erzielten die Gäste bislang. Nun musste sich der SC Göttlesbrunn - Arbesthal schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SC Göttlesbrunn - Arb. taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit diesem Sieg zog Velm am SCGA vorbei auf Platz neun. Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

Für den FSV Velm geht es am kommenden Samstag beim ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa weiter. Das nächste Spiel des SC Göttl. - Arb. findet in zwei Wochen statt, wenn man am 14.10.2022 den ASK Kleinneusiedl empfängt.

1. Klasse Ost: FSV Velm – SC Göttlesbrunn - Arbesthal, 3:1 (1:0)

74 Lukas Hajek 3:1

66 Andreas Riedl 2:1

64 Clemens Bohnenstingl 1:1

44 Lukas Hoffmann 1:0