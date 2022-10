Bergs Marosi bezwingt Göttlesbrunn - Arbesthal fast im Alleingang

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:01

1. Klasse Ost: Rund 120 Zuschauer wollten dieses Spiel der 13. Runde sehen. Für den SC Göttlesbrunn - Arbesthal gab es in der Partie gegen Berg, an deren Ende eine 1:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Die Sportfreunde Berg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SCGA einen klaren Erfolg.

Dichter Nebel ließ bei beiden Mannschaften zunächst keine sehenswerten Szenen zu. Martin Marosi brachte Berg aber dann in der 26. Minute nach vorn. Wenige Minuten später vergaben die Gastgeber eine Doppelchance auf den Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Sebastian Neufelner mit einem abgefälschten Freistoß ind lange Eck das 2:0 nach (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal traf zum 1:2 (60.) und Mathias Almstädter ließ sich als Torschütze feiern. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Marosi schnürte einen Doppelpack (65./76.), sodass die Sportfreunde Berg fortan mit 4:1 führte. Am Schluss gewann Berg gegen den SC Göttlesbrunn - Arbesthal.

Anschluss- bleibt nur Ehrentreffer

Der SCGA findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SC Göttlesbrunn - Arbesthal nur vier Zähler.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Sportfreunde Berg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Berg, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Samstag reist der SC Göttl. - Arb. zum USC Perchtoldsdorf, zeitgleich empfängt die Sportfreunde Berg den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa.

1. Klasse Ost: SC Göttlesbrunn - Arbesthal – Sportfreunde Berg, 1:4 (0:2)

76 Martin Marosi 1:4

65 Martin Marosi 1:3

60 Mathias Almstaedter 1:2

41 Sebastian Neufelner 0:2

26 Martin Marosi 0:1