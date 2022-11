Wienerwald bezwingt Haslau

Details Samstag, 05. November 2022 17:15

1. Klasse Ost: Knapp 70 Zuschauer verfolgten das Spiel der 14. Runde in Sittendorf. Nichts zu holen gab es für den SC Haslau/Ma. E. beim SV Wienerwald. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 2:0. Wienerwald war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Zunächst tasteten sich beide Mannschaften eher ab. Dominik Schalmoser brachte sein Team dann in der 25. Minute nach vorn. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der SV Wienerwald einen knappen Vorsprung herausgespielt. In Minute 88 sah Haslaus Benjamin Rektor die Rote Karte. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Julian Herzog, der das 2:0 aus Sicht von Wienerwald perfekt machte (90.). Zum Schluss feierte der SV Wienerwald einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Haslau.

Wienerwald auf Rang vier

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Wienerwald in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Die Saisonbilanz des SV Wienerwald sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und einem Unentschieden büßte Wienerwald lediglich fünf Niederlagen ein. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SV Wienerwald etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Wienerwald.

Haslau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Der SC Haslau/Ma. E. verbuchte insgesamt einen Sieg, sieben Remis und sechs Niederlagen. Zuletzt war beim SC Haslau der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Der SV Wienerwald tritt am Samstag beim SK Breitenfurt an. Haslau verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 12.03.2023 beim SK Breitenfurt wieder gefordert.

1. Klasse Ost: SV Wienerwald – SC Haslau/Ma. E, 2:0 (1:0)

90 Julian Herzog 2:0

25 Dominik Schalmoser 1:0