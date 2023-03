FCM Traiskirchen II siegt souverän gegen Velm

Details Samstag, 18. März 2023 00:33

1. Klasse Ost: Die Zweitvertretung von FCM Traiskirchen kam gegen den FSV Velm vor etwa 50 Fans zu einem klaren 3:0-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: FCM Traiskirchen KM II wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Heimteam hatte Velm im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 6:1 gesiegt.

Lange Zeit hielten beide Mannschaften die Null. Bevor es in die Pause ging, hatte Julian Mihalits aber dann doch noch das 1:0 von FCM Traiskirchen II parat (41.). Mit einem Tor Vorsprung für FCM Traiskirchen KM II ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Auch nach der Pause dauerte es einige Zeit bis zum nächsten Torjubel. Erst in der Schlussphase schlugen die Heimischen erneut zu. Mert Mustafa Ekinci trug sich in der 82. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Das war die Vorentscheidung. Rafael Hofer stellte schließlich in der 90. Minute den 3:0-Sieg für FCM Traiskirchen II sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte FCM Traiskirchen KM II am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den FSV Velm.

Traiskirchen II feiert wichtigen Sieg

FCM Traiskirchen II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten. FCM Traiskirchen KM II erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Velm im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 46 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Ost. Nun musste sich der Gast schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Gewinnen hatte beim FSV Velm zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits acht Spiele zurück.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,88 Gegentreffer von FCM Traiskirchen II stehen 2,88 bei Velm gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen. FCM Traiskirchen KM II setzte sich mit diesem Sieg vom FSV Velm ab und belegt nun mit 17 Punkten den elften Rang, während Velm weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Am Freitag empfängt FCM Traiskirchen II den SC Göttlesbrunn - Arbesthal. Am Sonntag empfängt der FSV Velm den SV Wienerwald.

1. Klasse Ost: FCM Traiskirchen KM II – FSV Velm, 3:0 (1:0)

90 Rafael Hofer 3:0

82 Mert Mustafa Ekinci 2:0

41 Julian Mihalits 1:0

