Kantersieg gegen Göttlesbrunn - Arb: SC Himberg weiter unbezwungen

Details Samstag, 18. März 2023 00:43

1. Klasse Ost: Der SC Himberg fertigte den SC Göttlesbrunn - Arb. am Freitag nach allen Regeln der Kunst vor rund 150 Besuchern mit 5:0 ab. Himberg hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Tabellenführer alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte der SC Himberg den SCGA in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Die Anfangsphase hatten die Gäste zunächst unbeschadet überstanden. Mit einem schnellen Doppelpack (25./27.) zum 2:0 schockte Lukas Werner den SC Göttlesbrunn - Arbesthal. Mit der Führung für den SC Himberg ging es in die Halbzeitpause. Kurz nach dem die Seiten getauscht waren, schlugen die Gastgeber erneut zu. Mit dem 3:0 durch Daniel Trost schien die Partie bereits in der 46. Minute mit der Heimmannschaft einen sicheren Sieger zu haben. Für das 4:0 von Himberg sorgte erneut Werner, der in Minute 63 zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Thorsten Semler für einen Elfmeter-Treffer sorgte (93.). Letztlich feierte der SC Himberg gegen den SC Göttl. - Arb. nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Werner mit Dreierpack

Wer soll den SC Himberg noch stoppen? Himberg verbuchte gegen den SCGA die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Ost weiter an. Der Defensivverbund des SC Himberg ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst zehn kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Der SC Himberg ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile zwölf Siege und vier Unentschieden zu Buche. Mit vier Siegen in Folge ist Himberg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Trotz der Niederlage belegt der SC Göttlesbrunn - Arbesthal weiterhin den neunten Tabellenplatz. Sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Der SC Göttl. - Arb. baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Kommenden Sonntag (11:00 Uhr) tritt der SC Himberg beim ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa an, schon zwei Tage vorher muss der SCGA seine Hausaufgaben bei der Reserve von FCM Traiskirchen KM erledigen.

1. Klasse Ost: SC Himberg – SC Göttlesbrunn - Arbesthal, 5:0 (2:0)

93 Thorsten Semler 5:0

63 Lukas Werner 4:0

46 Daniel Trost 3:0

27 Lukas Werner 2:0

25 Lukas Werner 1:0

