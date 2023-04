Sommerein holt sich beim SK Breitenfurt Packung ab

Details Sonntag, 02. April 2023 00:10

1. Klasse Ost: Mit 1:5 verlor der SC Sommerein vor mehr als 110 Zuschauern am vergangenen Samstag deutlich gegen den SK Breitenfurt. Der SK Breitenfurt ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Sommerein einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Breitenfurt ein 3:2-Sieger feststand.

Der SC Sommerein geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Rafael Reisinger das schnelle 1:0 für den SK Breitenfurt erzielte. Geschockt zeigte sich Sommerein nicht. Nur wenig später war Manuel Gotschy mit dem Ausgleich zur Stelle (12.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Jonathan Hallatschek trug sich in der 57. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Heimelf wieder in Front. Doch erst in den Schlussminuten fixierte Breitenfurt den deutlichen Sieg. Jakob Rumetshofer war es, der in der 84. Minute den Ball im Gehäuse des SC Sommerein unterbrachte. Für das 4:1 zugunsten des SK Breitenfurt sorgte dann kurz vor Schluss Oliver Beer, der das Heimteam und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Rumetshofer für einen Treffer sorgte (92.). Am Ende kam Breitenfurt gegen Sommerein zu einem verdienten Sieg.

Breitenfurt sichert Platz drei ab

Der SK Breitenfurt stabilisiert nach dem Erfolg über den SC Sommerein die eigene Position im Klassement. Die Verteidigung des SK Breitenfurt wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst 18-mal bezwungen. Nur einmal gab sich Breitenfurt bisher geschlagen. Seit acht Begegnungen hat der SK Breitenfurt das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Bei Sommerein präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Trotz der Schlappe behalten die Gäste den achten Tabellenplatz bei. Der SC Sommerein verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen.

Am kommenden Sonntag tritt der SK Breitenfurt beim FSV Velm an, während Sommerein zwei Tage zuvor den ASK Schwadorf 1936 empfängt.

1. Klasse Ost: SK Breitenfurt – SC Sommerein, 5:1 (1:1)

92 Jakob Rumetshofer 5:1

90 Oliver Beer 4:1

84 Jakob Rumetshofer 3:1

57 Jonathan Hallatschek 2:1

12 Manuel Gotschy 1:1

8 Rafael Reisinger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei