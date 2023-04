Wienerwald schlägt Kleinneusiedl deutlich

Details Sonntag, 09. April 2023 00:29

1. Klasse Ost: Kleinneusiedl blieb gegen Wienerwald chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Der SV Wienerwald setzte sich standesgemäß gegen den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa durch. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Wienerwald hatte einen klaren 3:0-Sieg gefeiert.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Peter Ertl traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Ales Stroncer das 2:0 nach (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Auch in Halbzeit zwei konnten die Gastgeber nichts entgegensetzen. Mit dem 3:0 von Samuel Liptak für den SV Wienerwald war das Spiel eigentlich schon entschieden (55.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Stroncer für einen Treffer sorgte (91.). Ein starker Auftritt ermöglichte Wienerwald am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den ASK Kleinneusiedl.

Luft wird unten immer dünner

Mit lediglich sieben Zählern aus 19 Partien steht Kleinneusiedl auf dem Abstiegsplatz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Heimmannschaft ist deutlich zu hoch. 49 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Ost fing sich bislang mehr Tore ein. Der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASK Kleinneusiedl insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Kleinneusiedl in dieser Zeit nur einmal gewann.

Der SV Wienerwald mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Wienerwald verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Der SV Wienerwald ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nach der klaren Niederlage gegen Wienerwald ist der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Ost.

Der ASK Kleinneusiedl tritt am kommenden Samstag beim SC Haslau/Ma. E. an, der SV Wienerwald empfängt am selben Tag die Reserve des ASK-BSC Bruck/L. KM.

1. Klasse Ost: ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa – SV Wienerwald, 0:4 (0:2)

91 Ales Stroncer 0:4

55 Samuel Liptak 0:3

41 Ales Stroncer 0:2

6 Peter Ertl 0:1

