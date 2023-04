Last-Minute-Sieg für Breitenfurt beim FSV Velm

Details Montag, 10. April 2023 00:32

1. Klasse Ost: Velm und der SK Breitenfurt lieferten sich ein spannendes Spiel, das vor rund 100 Zuschauern 2:3 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass der FSV Velm eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden getrennt.

Breitenfurt erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Maximilian Ljubinkovic traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Doch knapp zwanzig Minuten später ertönte ein Elfmeterpfiff. Stefan Gleich war zur Stelle und markierte per Strafstoß das 1:1 von Velm (23.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Andreas Riedl mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den SK Breitenfurt. Zur Pause wusste der FSV Velm eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Die Gastgeber mussten dann aber den Treffer von Jonathan Hallatschek zum 2:2 hinnehmen (55.). Es roch bereits nach einer Überraschung, doch es sollte für die Heimischen einfach nicht sein. Valentin Rumetshofer stellte für den SK Breitenfurt im Schlussakt den Führungstreffer sicher (90.). Am Schluss gewann Breitenfurt gegen Velm.

Breitenfurt rettet sich in letzter Minute zum Sieg

Mit 51 Gegentreffern ist der FSV Velm die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Abwehrprobleme von Velm bleiben akut, sodass der FSV Velm weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Velm alles andere als positiv.

Nach 18 absolvierten Spielen stockte der SK Breitenfurt sein Punktekonto bereits auf 35 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Nur einmal gab sich der Gast bisher geschlagen.

Der FSV Velm steckt nach elf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SK Breitenfurt mit aktuell 35 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Samstag reist Velm zum ASK Schwadorf 1936, zeitgleich empfängt Breitenfurt den SC Göttlesbrunn - Arbesthal.

1. Klasse Ost: FSV Velm – SK Breitenfurt, 2:3 (2:1)

90 Valentin Rumetshofer 2:3

55 Jonathan Hallatschek 2:2

42 Andreas Riedl 2:1

23 Stefan Gleich 1:1

2 Maximilian Ljubinkovic 0:1

