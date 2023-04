ASC Götzendorf gewinnt Spitzenspiel beim SC Wolfsthal

Details Montag, 17. April 2023 00:07

1. Klasse Ost: Der ASC Götzendorf Oranjezz erreichte einen 1:0-Erfolg beim SC Wolfsthal. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich vor rund 100 Besuchern diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel beim ASC Götzendorf hatte Wolfsthal schlussendlich mit 3:0 für sich entschieden.

Die ersten 45 Minuten verliefen torlos und keines der beiden Teams wollte in diesem Topspiel einen Fehler machen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Die Gäste nutzten ihre Chance und Jakob Kusolitsch brachte den Ball dann doch zum 1:0 zugunsten von Götzendorf über die Linie (55.). Die Gastgeber konnten bis zum Schluss nicht mehr antworten und mussten sich somit geschlagen geben. Am Ende punktete der ASC Götzendorf Oranjezz dreifach beim SC Wolfsthal.

Wolfsthal patzt im Titelkampf

Trotz der Niederlage fiel Wolfsthal in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die Gastgeber weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Die Leistungskurve des SC Wolfsthal zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – der ASC Götzendorf ist weiter auf Kurs. Die Gäste verbuchten insgesamt acht Siege, sieben Remis und vier Niederlagen. Götzendorf beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

In zwei Wochen trifft Wolfsthal auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 28.04.2023 beim SC Himberg antritt. Das nächste Mal ist der ASC Götzendorf Oranjezz am 21.04.2023 gefordert, wenn der SC Himberg zu Gast ist.

1. Klasse Ost: SC Wolfsthal – ASC Götzendorf Oranjezz, 0:1 (0:0)

55 Jakob Kusolitsch 0:1

