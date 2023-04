SC Himberg siegt im Top-Duell gegen Wolfsthal

Details Samstag, 29. April 2023 00:41

1. Klasse Ost: Mit dem SC Himberg und Wolfsthal trafen sich am Freitag vor rund 140 Zuschauern zwei Topteams. Für die Gäste schien Himberg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Der SC Himberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC Wolfsthal einen klaren Erfolg. Im Hinspiel wurde Wolfsthal mit 0:4 abgeschossen.

Zunächst belauerten sich beiden Mannschaften. Luca Foller brachte den Ball dann zum 1:0 zugunsten des SC Himberg über die Linie (23.). Der knappe Vorsprung war für die Heimelf doch beruhigend. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der Tabellenführer, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Die zweite Halbzeit begann praktisch mit der Vorentscheidung. Die Gastgeber führten schließlich das 2:0 durch Lukas Lichtenstöger herbei (46.). Der Treffer von Daniel Trost in der 83. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Ein starker Auftritt ermöglichte Himberg am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Wolfsthal.

Big Points zum Titel?

Nach 22 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SC Himberg 51 Zähler zu Buche. Am SC Himberg gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zwölfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Ost.

In der Tabelle liegt Wolfsthal nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Der SC Wolfsthal verbuchte insgesamt elf Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen.

Die Leistungskurve von Wolfsthal zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit fünf Spielen auf den nächsten Sieg. Seit fünf Begegnungen hat Himberg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Der SC Himberg hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 13.05.2023 gegen die Zweitvertretung von FCM Traiskirchen KM. Der SC Wolfsthal erwartet am Freitag FCM Traiskirchen II.

1. Klasse Ost: SC Himberg – SC Wolfsthal, 3:0 (1:0)

83 Daniel Trost 3:0

46 Lukas Lichtenstoeger 2:0

23 Luca Foller 1:0

