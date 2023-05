Haslau mit Triumph über ASC Götzendorf

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:01

1. Klasse Ost: Durch ein 2:1 vor rund 110 Zuschauern holte sich der SC Haslau/Ma. E. drei Punkte beim ASC Götzendorf Oranjezz. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem SC Haslau beugen mussten. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte der ASC Götzendorf mit 3:2 gesiegt.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und Haslau ohne Torerfolg in die Kabinen. Tolgahan Eryilmaz brachte Götzendorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 48. und 68. Minute vollstreckte. Die Heimelf versuchte es nochmal und kam auch zum Anschlusstreffer. Jakob Kusolitsch traf zum 1:2 zugunsten des ASC Götzendorf Oranjezz (74.). Doch mehr gelang den Gastgebern nicht mehr. Am Ende punktete der SC Haslau/Ma. E. dreifach beim ASC Götzendorf.

Eryilmaz-Doppelpack zu drei wichtigen Punkten

Trotz der Niederlage belegt Götzendorf weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Neun Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat der ASC Götzendorf Oranjezz momentan auf dem Konto. Die Situation beim ASC Götzendorf bleibt angespannt. Gegen den SC Haslau kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die Leistungssteigerung von Haslau lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo die Gäste einen deutlich verbesserten siebten Platz einnehmen. Die Hinserie schloss man auf Rang 13 ab. Im Tableau hatte der Sieg des SC Haslau/Ma. E. keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwölf. Der SC Haslau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, acht Unentschieden und elf Pleiten.

Während Götzendorf am kommenden Freitag den SK Breitenfurt empfängt, bekommt es Haslau am selben Tag mit dem SC Wolfsthal zu tun.

1. Klasse Ost: ASC Götzendorf Oranjezz – SC Haslau/Ma. E, 1:2 (0:0)

74 Jakob Kusolitsch 1:2

68 Tolgahan Eryilmaz 0:2

48 Tolgahan Eryilmaz 0:1

