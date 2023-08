Zwei-Tore-Mann Gotschy reicht Sommerein gegen Kaltenleutgeben nicht

Details Samstag, 12. August 2023 00:01

1. Klasse Ost: Die vorgezogene 2. Runde bildet den Auftakt zur neuen Saison der 1. Klasse Ost. Zum Saisonstart boten der SC Sommerein und der ASK Kaltenleutgeben den rund 120 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:4.

Den besseren Start in dieses Spiel erwischten die Gäste. In Minute neun traf Kaltenleutgebens Fabian Schön zum ersten Mal ins Schwarze. Tobias Pitschmann verwandelte einen Elfmeter und schoss für Sommerein in der 18. Minute das erste Tor. Zur Pause stand ein 1:1-Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Turkovic wird spät zum Matchwinner

Viktor Kozo brachte den SC Sommerein per Freistoß-Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 48. und 55. Minute vollstreckte. Aber auch die Gastgeber konnten einen Doppeltorschützen bejubeln. Manuel Gotschy schlug doppelt zu und glich damit für den Gastgeber zum 3:3 aus (59./70.). In der Nachspielzeit schockte Muriz Turkovic Sommerein, als er das Führungstor für Kaltenleutgeben erzielte (95.). Die 3:4-Heimniederlage des SC Sommerein war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Sommerein ist am Sonntag auf Stippvisite beim SV Zwölfaxing. Am 15.08.2023 empfängt Kaltenleutgeben in der nächsten Partie die Reserve von FCM Traiskirchen KM.

1. Klasse Ost: SC Sommerein – ASK Kaltenleutgeben, 3:4 (1:1)

95 Muriz Turkovic 3:4

70 Manuel Gotschy 3:3

59 Manuel Gotschy 2:3

55 Viktor Kozo 1:3

48 Viktor Kozo 1:2

18 Tobias Pitschmann 1:1

9 Fabian Schoen 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei