FCM Traiskirchen II unterliegt Zwölfaxing

Details Sonntag, 13. August 2023 00:01

1. Klasse Ost: Etwa 60 Besucher fanden sich in der ARBÖ-Arena in Traiskirchen ein um das Spiel ihrer Zweitvertretung gegen den SV Zwölfaxing mitzuverfolgen. Mit einem 4:2-Erfolg im Gepäck ging es für den SV Zwölfaxing vom Auswärtsmatch bei der Reserve von FCM Traiskirchen KM in Richtung Heimat.

Die Gäste legten gleich ordentlich los. Zwölfaxing ging durch Ramaz Kalch in der dritten Minute in Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer durch Alexander Zanitzer (10.). Mit dem Elfer zum 3:0 durch Szymon Handzel schien die Partie bereits in der 27. Minute mit dem SV Zwölfaxing einen sicheren Sieger zu haben. Kalch vollendete zum vierten Tagestreffer in der 32. Spielminute. Das überzeugende Auftreten von Zwölfaxing fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Gäste schalteten nach der Pause zurück

Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzten die Heimsichen den Spielstand. Sulayman Janneh beförderte das Leder zum 1:4 von FCM Traiskirchen II über die Linie (47.). Doch für Punkte sollte es für die Zweitvertretung des FCM Traiskirchen heute nicht reichen. Kurz vor Schluss traf Petar Mijatovic für die Gastgeber (91.). Obwohl dem SV Zwölfaxing nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es FCM Traiskirchen KM II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 4:2.

Am kommenden Dienstag trifft FCM Traiskirchen II auf den ASK Kaltenleutgeben, der SV Zwölfaxing spielt am selben Tag gegen die Sportfreunde Berg.

1. Klasse Ost: FCM Traiskirchen KM II – SV Zwölfaxing, 2:4 (0:4)

91 Petar Mijatovic 2:4

47 Sulayman Janneh 1:4

32 Ramaz Kalch 0:4

27 Szymon Handzel 0:3

10 Alexander Zanitzer 0:2

3 Ramaz Kalch 0:1

