ASC Götzendorf triumphiert über Schwadorf

Details Mittwoch, 16. August 2023 00:01

1. Klasse Ost: Etwa 75 Zuschauer verfolgten das Spiel zwischen dem ASC Götzendorf und dem ASK Schwadorf. Der ASK Schwadorf 1936 hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 0:4-Niederlage gegen den ASC Götzendorf Oranjezz lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der ASC Götzendorf bereits in Front. Aleksandar Todorovic markierte in der dritten Minute die Führung. Die Heimelf hatte in Minute 13 die Chance mit einem Strafstoß nachzulegen, doch Torhüter Franz Kainz hielt den Penalty fest. Lukas Hainzl schoss die Kugel aber dann nur wenige Minuten später zum 2:0 für das Heimteam über die Linie (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jakob Kusolitsch in der 30. Minute und stellte damit auf 3:0. Der Schiedsrichter schickte Dominik Voglsinger von Götzendorf kurz vor der Pause mit der Ampelkarte zum Duschen (41.). Die beiden Mannschaften verabschiedeten sich schließlich mit der deutlichen Führung für den ASC Götzendorf Oranjezz in die Pause.

Zwei Platzverweise, vier Tore

Als Cristian-Vladut Lazar nur eine Minute später die Ampelkarte sah, schien die Partie zugunsten des ASC Götzendorf entschieden. Stefan Mihajlovic stellte schließlich in der 80. Minute den 4:0-Sieg für Götzendorf sicher. Am Ende stand der ASC Götzendorf Oranjezz als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Die insgesamt 28 Matches bescherten dem ASC Götzendorf in der vergangenen Saison 39 Punkte und den siebten Platz. Für Götzendorf steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor eine Niederlage einsammelte. Der ASC Götzendorf Oranjezz machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang sieben.

Die letzte Spielzeit endete für den ASK Schwadorf mit 32 Punkten auf Platz elf.

Schon am Samstag ist der ASC Götzendorf wieder gefordert, wenn der SV Wienerwald zu Gast ist. Für Schwadorf geht es schon am Freitag bei der 1. SVg Guntramsdorf weiter.

1. Klasse Ost: ASC Götzendorf Oranjezz – ASK Schwadorf 1936, 4:0 (3:0)

80 Stefan Mihajlovic 4:0

30 Jakob Kusolitsch 3:0

16 Lukas Hainzl 2:0

3 Aleksandar Todorovic 1:0

