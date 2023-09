Eklat im Unterhaus: Autos nach Match zerkratzt und beschädigt!

Details Dienstag, 05. September 2023 20:46

Ein skandalöser Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende im niederösterreichischen Unterhaus. Genauer gesagt war es das Spiel in der NÖ 1. Klasse Süd, zwischen dem SK Wiesmath und dem BSV Enzensfeld/Hirtenberg (Endstand: 2:2), bei dem es schon während des Spiels, aber vor allem nach dem Abpfiff zu unschönen Szenen und zahlreichen Sachbeschädigungen gekommen sein soll. Ligaportal hat sich mit den beiden Obmännern der Vereine in Verbindung gesetzt, um den Sachverhalt aufzuklären und die Statements der Vereinsvertreter einzuholen.

Beim Spiel zwischen dem SK Wiesmath und dem BSV Enzesfeld/Hirtenberg kam es in der letzten Runde zu unschönen Szenen. Schon während des Spiels sollen einheimische „Fans“ die Gäste lautstark ausgepfiffen und angepöbelt haben. Nachdem ein Tor in der Schlussphase wegen Abseits nicht anerkannt wurde, brannten wohl bei einigen Besuchern die Sicherungen durch. Beschimpfungen, Pfiffe und verbale Übergriffe der heimischen Zuschauer gegenüber der Gäste und deren Spieler nahmen überhand. Nach dem Spiel kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen an Gäste-Fahrzeugen. Autos mit Badener Kennzeichen sollen daraufhin zerkratzt und beschädigt worden sein. Es entstand angeblich ein Sachschaden von mehreren tausend Euros. Doch auch von Wiesmather Seite gibt es Vorwürfe, dass einige Gäste-Spieler nach dem Match das Kantinenpersonal beschimpft haben sollen.

Zerkratzte Autos

ligaportal.at die beiden Obmänner der Vereine kontaktiert und deren Statements eingeholt. Enzensfeld-Obmann Reinhold Diabl hat das ganze Szenario nicht vor Ort miterlebt. „Ich war selbst nicht anwesend, aber mich haben einige unserer Fans kontaktiert und mir auch Fotos ihrer zerkratzten Autos zukommen lassen. Da polizeiliche Ermittlungen im Gange sind, kann ich dazu nicht mehr sagen. Natürlich kommt es immer wieder zu unnötigen Aktionen oder verbalen Äußerungen von Zuschauern, doch das ist leider an vielen Orten so. Es gehört sich aber absolut nicht. Außerdem sollen einige unserer mitgereisten Kinder, die abseits Fußball gespielt haben, angespuckt worden sein, was ich aber ebenfalls nicht persönlich bestätigen kann. Ich denke, wir werden das Ganze auch im Sinne des Fußballs aufklären und ich hoffe, dass es sich dann auch wieder beruhigen wird. Wir werden beim Rückspiel den Gästen aus Wiesmath jedenfalls Ruhe und ein faires Spiel am und auch abseits des Platzes versprechen können.“

"Gäste-Spieler pöbelten gegen Kantinenpersonal"

Mit diesen Vorwürfen und Darstellungen haben wir uns auch mit Obmann Gerhard Fuchs vom SK Wiesmath unterhalten. Seine Sichtweise der Vorfälle war wie folgt: „Also ich habe von derartigen Vorfällen und Sachbeschädigungen nach dem Spiel nichts mitbekommen. Auch unsere Ordner, die den Schiedsrichter nach dem Spiel zum Auto begleitet haben, haben von derartigen Dingen nichts mitbekommen. Nach dem aberkannten Tor, wegen angeblichen Abseits in der Nachspielzeit, war die Stimmung bei den Fans natürlich etwas hitzig, aber derartige Vorfälle mit zerkratzten Autos sind mir nicht bekannt. Sogar der Schiedsrichter-Beobachter meinte, es sei ein regulärer Treffer gewesen. Im Gegenteil – einige Gästespieler, die schon während des Spiels die Zuschauer provoziert haben, haben nach dem Spiel unser Kantinenpersonal angepöbelt und beschimpft und das gehört sich auch nicht. Die wurden dann auch nicht mehr bedient und haben sich auch nicht mehr lange bei uns auf der Sportanlage aufgehalten. Es gibt immer wieder verbale Äußerungen von sogenannten Fans, die nicht in Ordnung sind, aber die gibt es überall. Wir hatten schon einige hitzige Derbys und Spiele, bei denen es zwischen Zuschauern zu verbalen Äußerungen kam, die auch nicht in Ordnung waren, aber Sachbeschädigungen oder ähnlich grobe Dinge hat es bei uns noch nie gegeben. Es hat sich auch noch niemand von den Gästen bei uns gemeldet.“

Im Sinne des Fußballs und des fairen Sports hoffen wir, dass sich die Sache vollständig aufklären wird, die mutmaßlichen Randalierer zur Verantwortung gezogen werden und solche derartigen Vorfälle im besten Fall nicht mehr vorkommen werden.





Fotocredit: Symbolfoto Polizei

