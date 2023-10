ASK Trumau demontiert Lanzenkirchen

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Süd: Über 200 Besucher kamen zu diesem Spiel der 9. Runde nach Trumau. Der SC Lanzenkirchen konnte dem ASK Trumau nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Trumau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Lanzenkirchen einen klaren Erfolg.

Der ASK Trumau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Tim Greider traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Frank Kolesik schoss die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (23.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Thomas Jaiczay in der 26. Minute. Bis zur Pause hielt die Defensive des SC Lanzenkirchen dicht, sodass sich der Vorsprung des ASK Trumau nicht weiter vergrößerte.

Eigentor macht den Deckel drauf

Durch ein Eigentor von Maximilian Dorfmeister verbesserte Trumau den Spielstand auf 4:0 für sich (58.). In der 62. Minute legte Darko Mrkonjic zum 5:0 zugunsten des ASK Trumau nach. Lanzenkirchen kam kurz vor dem Ende durch Igor Puljic zum Ehrentreffer (89.). Letztlich feierte der ASK Trumau gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Lanzenkirchen im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 30 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Süd. Gewinnen hatte beim SC Lanzenkirchen zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits acht Spiele zurück.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Lanzenkirchen. Nach der Niederlage gegen Trumau ist der SC Lanzenkirchen aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse Süd. Der ASK Trumau setzte sich mit diesem Sieg von Lanzenkirchen ab und nimmt nun mit zwölf Punkten den neunten Rang ein, während der SC Lanzenkirchen weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt. Einen Sieg, drei Remis und fünf Niederlagen hat Lanzenkirchen derzeit auf dem Konto. In dieser Saison sammelte Trumau bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Kommende Woche tritt der ASK Trumau beim ASK Oberwaltersdorf an (Freitag, 18:45 Uhr), zwei Tage später genießt der SC Lanzenkirchen Heimrecht gegen den SV Grimmenstein.

1. Klasse Süd: ASK Trumau – SC Lanzenkirchen, 5:1 (3:0)

89 Igor Puljic 5:1

62 Darko Mrkonjic 5:0

58 Eigentor durch Maximilian Dorfmeister 4:0

26 Thomas Jaiczay 3:0

23 Frank Kolesik 2:0

6 Tim Greider 1:0

