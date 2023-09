Kautzen verlängert Negativserie des UFC Lok Langschlag

Details Samstag, 09. September 2023 00:02

1. Klasse Waldviertel: Etwa 120 Zuschauer wollten das Spiel der 5. Runde mitverfolgen. Durch ein 3:0 holte sich der USV Kautzen zu Hause drei Punkte. Der Gast UFC Lokomotive Langschlag hatte das Nachsehen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Gastgeber wurden der Favoritenrolle gerecht.

Die Anfangsminuten waren durch Abtasten der beiden Teams bestimmt. Nach zehn Minuten kamen die Gastgeber zur ersten Möglichkeit. Fünf Minuten später meldeten sich auch die Gäste erstmals vor dem Tor des Gegners.

Dreifach Chance für Kautzen durch Tomovic und Oberleitner, leider geht kein Schuss davon rein da Hahn gut parriert. Fexst, Ticker-Reporter

Daniel Fasching brachte den UFC Lokomotive Langschlag per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 26. und 39. Minute vollstreckte. Der Gast schwächte sich schon früh, als David Reif mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (33.). Mit der Führung für Kautzen ging es in die Halbzeitpause.

Oberleitner macht den Sack zu

Rene Oberleitner vollendete zum dritten Tagestreffer in der 53. Spielminute. Schlussendlich verbuchte der USV Kautzen gegen den UFC Lok Langschlag einen überzeugenden 3:0-Heimerfolg.

Kautzen gewinnt verdient gegen die Aufsteiger. Fexst, Ticker-Reporter

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Kautzen ist weiter auf Kurs. Die Offensive des USV Kautzen in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Langschlag war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 14-mal schlugen die Angreifer von Kautzen in dieser Spielzeit zu. Der USV Kautzen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf drei summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu. Kautzen ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der UFC Lokomotive Langschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Tabelle liegt der UFC Lok Langschlag nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang. Im Sturm von Langschlag stimmt es ganz und gar nicht: Drei Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Zuletzt war beim UFC Lokomotive Langschlag der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am Freitag, den 15.09.2023 (19:30 Uhr) reist der USV Kautzen zum USV Raxendorf, zwei Tage später (16:30 Uhr) begrüßt der UFC Lok Langschlag den SV Weitra vor heimischer Kulisse.

1. Klasse Waldviertel: USV Kautzen – UFC Lokomotive Langschlag, 3:0 (2:0)

53 Rene Oberleitner 3:0

39 Daniel Fasching 2:0

26 Daniel Fasching 1:0

