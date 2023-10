Deutliche Pleite für Nondorf beim SV Waldhausen

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: Etwa 130 Zuschauer sahen das Spiel der 8. Runde in Waldhausen. Nondorf konnte dem SV Waldhausen nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Damit wurde Waldhausen der Favoritenrolle vollends gerecht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Tomas Kirchner markierte in der zweiten Minute die Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Daniel Gutmann den Vorsprung des SV Waldhausen (NÖ) nach einem Eckball auf 2:0. Kurz vor der Pause traf Benjamin Steininger für den SCU Koller Nondorf (40.).

Tor, Toor, Tooor für SCU Koller Nondorf zum 2:1.. wie vom Ticker prophezeit- den duat a eine! Steininger von 25 Metern mit einem Freistoß unter der Mauer durch und mit der linken Stange zum Glück! Clemens Laschober, Ticker-Reporter

Dennoch war die erste Halbzeit klar an die Hausherren gegangen, die mit mehr Ballbesitz den Gegner beherrschte. Zur Pause war der SV Waldhausen im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Kirchner-Doppelpack macht alles klar

Mario Gutmann beförderte das Leder zum 3:1 von Waldhausen über die Linie (59.). Mit dem 4:1 sicherte Kirchner dem SV Waldhausen (NÖ) nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (70.).

Tor, Toor, Tooor für SV Waldhausen (NÖ) zum 4:1 - der Schlussmann der Nondorfer verliert bei einem Ausflug kurz mal die Nerven und Kirchner nutzt den Fehler eiskalt aus! Clemens Laschober, Ticker-Reporter

Zehn Minuten vor dem Ende gingen die Lichter aus. Nachdem das Flutlicht wieder ansprang wurde die Partie fortgesetzt. Mit dem Ende der Spielzeit strich der SV Waldhausen gegen Nondorf die volle Ausbeute ein.

Nach acht absolvierten Spielen stockte Waldhausen sein Punktekonto bereits auf 17 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Defensive des SV Waldhausen (NÖ) (acht Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Waldviertel zu bieten hat. Der SV Waldhausen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Waldhausen fünf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Trotz der Niederlage belegt der SCU Koller Nondorf weiterhin den neunten Tabellenplatz. Der Gast schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 23 Gegentore verdauen musste. Die bisherige Saisonbilanz von Nondorf bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach.

Der SV Waldhausen (NÖ) wandert mit nun 17 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt des SCU Koller Nondorf gegenwärtig trist aussieht.

Am kommenden Samstag trifft der SV Waldhausen auf den SV Weitra, Nondorf spielt tags darauf gegen den SC St. Martin.

1. Klasse Waldviertel: SV Waldhausen (NÖ) – SCU Koller Nondorf, 4:1 (2:1)

70 Tomas Kirchner 4:1

59 Mario Gutmann 3:1

40 Benjamin Steininger 2:1

14 Daniel Gutmann 2:0

2 Tomas Kirchner 1:0

