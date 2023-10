Erfolgreiche Aufholjagd von Kautzen beim USC Litschau

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:02

1. Klasse Waldviertel: Der USC Litschau und Kautzen lieferten sich vor rund 250 Besuchern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Der USC Sparkasse Litschau war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Schon nach drei Minuten fanden die Gäste die erste Chance vor, doch der Kopfball wurde vom Keeper gerade noch an die Latte gedreht. Für den Führungstreffer des Gastgebers zeichnete Sebastian Jungbauer verantwortlich (22.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Adam Smíd bereits wenig später besorgte (24.). Daniel Kavka brachte dem USC Litschau nach 37 Minuten die 2:1-Führung. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Jungbauer seinen zweiten Treffer nachlegte (41.). Mit der Führung für den USC Sparkasse Litschau ging es in die Kabine.

Bärenstarke Schlussphase der Gäste

Der USC Litschau startete mit einem guten Polster in die Schlussphase, doch dann trumpfte der USV Kautzen groß auf und drehte die Partie mit Treffern von Rene Oberleitner (85.), Thomas Pany (89.) und Ondrej Tomovic (93.). Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab der USC Sparkasse Litschau die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Der USC Litschau bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Der USC Sparkasse Litschau musste schon 26 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des USC Litschau alles andere als positiv. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim USC Sparkasse Litschau. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Kautzen eroberte nach dem Erfolg über den USC Litschau den zweiten Tabellenplatz. Mit dem Sieg bauten die Gäste die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der USV Kautzen sechs Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Kautzen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Der USC Sparkasse Litschau tritt am kommenden Samstag beim SV Weitra an, der USV Kautzen empfängt am selben Tag den 1. SV Appel Vitis.

1. Klasse Waldviertel: USC Sparkasse Litschau – USV Kautzen, 3:4 (3:1)

93 Ondrej Tomovic 3:4

89 Thomas Pany 3:3

85 Rene Oberleitner 3:2

41 Sebastian Jungbauer 3:1

37 Daniel Kavka 2:1

24 Adam Smid 1:1

22 Sebastian Jungbauer 1:0

