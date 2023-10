Remis im Kellerduell zwischen Hartl Haus und Langschlag

Details Montag, 09. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: In der Begegnung SC Hartl Haus Echsenbach gegen den UFC Lokomotive Langschlag trennten sich die beiden Kontrahenten vor rund 140 Besuchern mit einem 2:2-Unentschieden. Der Gast erwies sich gegen Hartl Haus als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

In den ersten gut 25 Minuten fanden nur die Hausherren zwei gute Möglichkeiten vor.

Erster gefährlicher Schuss durch Sindelar. Manuel Hahn klärt. Meikal, Ticker-Reporter

Erst kurz vor der Pause wurden auch die Gäste erstmals gefährlich. Das erste Tor des Spiels ging an den Gastgeber. Allerdings gelang dies nur mithilfe des UFC Lok Langschlag, denn Unglücksrabe Simon Leutgeb beförderte den Ball ins eigene Netz (45+2.). Im ersten Durchgang hatte der SC Hartl Haus Echsenbach etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine.

Ausgleichstreffer in letzter Sekunde

Langschlag markierte in Minute 80 den Ausgleich durch einen Freistoß von Niklas Höbarth.

Tor, Toor, Tooor für UFC Lokomotive Langschlag zum 1:1: Höbarth mit einem direkten Freistoß!!!! Meikal, Ticker-Reporter

In der Nachspielzeit schockte Marco Holzinger den Tabellenletzten, als er ebenfalls per Freistoß, das Führungstor für den SC Hartl Haus erzielte (93.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte der UFC Lokomotive Langschlag den Ausgleich (94.) und wieder war Niklas Höbarth der Torschütze. Am Ende stand es zwischen Hartl Haus und dem UFC Lok Langschlag pari.

In dieser Saison sammelte der SC Hartl Haus Echsenbach bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Langschlag ist deutlich zu hoch. 25 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Waldviertel fing sich bislang mehr Tore ein. Gewinnen hatte beim UFC Lokomotive Langschlag zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits acht Spiele zurück.

Mit diesem Unentschieden verpasste Hartl Haus die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der SC Hartl Haus den 13. Platz.

Der SC Hartl Haus Echsenbach tritt am kommenden Sonntag beim USV Raxendorf an, der UFC Lok Langschlag empfängt am selben Tag den USV Gastern.

1. Klasse Waldviertel: SC Hartl Haus Echsenbach – UFC Lokomotive Langschlag, 2:2 (1:0)

94 Niklas Hoebarth 2:2

93 Marco Holzinger 2:1

80 Niklas Hoebarth 1:1

47 Eigentor durch Simon Leutgeb 1:0

