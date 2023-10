Tore ohne Unterlass – Unentschieden zwischen Kautzen und Vitis

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: Im Spiel des USV Kautzen gegen den 1. SV Appel Vitis gab es vor rund 200 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Der 1. SV Vitis zog sich gegen Kautzen achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Für das erste Tor sorgte Ondrej Tomovic. In der 13. Minute traf der Spieler des USV Kautzen ins Schwarze. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Daniel Kainz das 2:0 nach (41.). Mit der Führung für Kautzen ging es in die Halbzeitpause.

Eigentor sichert Kautzen den Punkt

Jan Urbanek schlug doppelt zu und glich damit für Vitis aus (56./62.). Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Jakub Sipek, der in der 82. Minute zur Stelle war und auf 3:2 stellte. Dem USV Kautzen gelang mithilfe des 1. SV Appel Vitis der Ausgleich, als Florian Kargl das Leder in das eigene Tor lenkte (88.). Am Ende stand es zwischen Kautzen und dem 1. SV Vitis pari.

Der USV Kautzen übernimmt nach dem errungenen Dreier die Tabellenführung der 1. Klasse Waldviertel. Offensiv sticht die Heimmannschaft in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 26 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Sechs Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Kautzen derzeit auf dem Konto. Der USV Kautzen ist seit drei Spielen unbezwungen.

Vitis belegt momentan mit 13 Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 18:18 ausgeglichen. Der 1. SV Appel Vitis verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Die letzten Resultate des 1. SV Vitis konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Sonntag trifft Kautzen auf den SC Hartl Haus Echsenbach, Vitis spielt tags zuvor gegen den SV Weitra.

1. Klasse Waldviertel: USV Kautzen – 1. SV Appel Vitis, 3:3 (2:0)

88 Eigentor durch Florian Kargl 3:3

82 Jakub Sipek 2:3

62 Jan Urbanek 2:2

56 Jan Urbanek 2:1

41 Daniel Kainz 2:0

13 Ondrej Tomovic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.