In Unterzahl: Brand-Nagelberg kämpft sich zum Punkt gegen Nondorf

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:02

1. Klasse Waldviertel: Der SCU Koller Nondorf hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 5:5 lautete das Resultat vor etwa 150 Zuschauern. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Jan Marhoun war vor 150 Zuschauern nach einem Eckball mit der Führung zur Stelle (16.). Den Freudenjubel der USV Brand-Nagelberg machte Tobias Lebinger zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (20.).

Spiel war bis hierhin ausgeglichen, Chancen auf beiden Seiten. marc_oesi, Ticker-Reporter

Alexander Bruckner brachte die Heimmannschaft per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 22. und 41. Minute vollstreckte. Noch vor der Halbzeit legten die Gäste durch Matej Riha ihren vierten Treffer nach (45.). Der SCU Koller Nondorf hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Zwei Tore in Unterzahl bringen Punktgewinn

Die Heimelf verlegte sich in Halbzeit zwei auf das Konterspiel. Vojtech Preucil beförderte das Leder zum 2:4 von Brand-Nagelberg über die Linie (68.). Bruckner vollendete zum siebten Tagestreffer in der 71. Spielminute zum 5:2.

Tor, Toor, Tooor für SCU Koller Nondorf zum 2:5, Hattrick durch Bruckner Alexander, Kopie von den Vorgängertoren. marc_oesi, Ticker-Reporter

In der 75. Minute brachte Mag. Marcel Schindl nach einem Eckball das Netz für die USV Brand-Nagelberg zum Zappeln und verkürzte auf 5:3. Christian Haimböck sah in Minute 83 die Ampelkarte und die Heimischen waren nun auch noch in Unterzahl. Doch das beflügelte die Gastgeber nur noch mehr. Mit dem zweiten Treffer von Preucil rückte Brand-Nagelberg wieder ein wenig an Nondorf heran (88.) und stellte auf 5:4. Marcel Schindl gelang in der 90+2. Spielminute noch der Treffer zum 5:5-Ausgleich.

Tor, Toor, Tooor für USV Brand-Nagelberg zum 5:5 Hattrick Captain Schindl, Distanzschuss unten rein, TRAUMHAFT! marc_oesi, Ticker-Reporter

Der SCU Koller Nondorf ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich die USV Brand-Nagelberg noch ein Unentschieden.

Brand-Nagelberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der USV Brand-Nagelberg ist deutlich zu hoch. 30 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Waldviertel fing sich bislang mehr Tore ein.

Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Nondorf liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 28 Gegentreffer fing. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SCU Koller Nondorf in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit diesem Unentschieden verpasste die USV Brand-Nagelberg die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel Brand-Nagelberg sogar ab und steht nun auf Rang zwölf. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Brand-Nagelberg stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) beim SC St. Martin vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Nondorf den ESV Schwarzenau.

1. Klasse Waldviertel: USV Brand-Nagelberg – SCU Koller Nondorf, 5:5 (1:4)

92 Marcel Schindl 5:5

88 Vojtech Preucil 4:5

75 Marcel Schindl 3:5

71 Alexander Bruckner 2:5

68 Vojtech Preucil 2:4

45 MatÄ?j Å?iha 1:4

41 Alexander Bruckner 1:3

22 Alexander Bruckner 1:2

20 Tobias Lebinger 1:1

16 Jan Marhoun 1:0

