Nondorf verspielt 3:1-Führung gegen Raxendorf

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: Im Spiel von Nondorf gegen Raxendorf gab es vor rund 120 interessierten Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Der SCU Koller Nondorf erwies sich gegen den USV Raxendorf als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Der Tabellenführer kam in den ersten Minuten zu einigen Möglichkeiten. Das 1:0 durch Jakub Byma in der 23. Minute brachte Raxendorf vermeintlich auf die Siegerstraße.

Tor, Toor, Tooor für USV Raxendorf zum 0:1.Konter wie aus dem Bilderbuch durch Raxendorf. Nach einer Ballstaffette über mehrere Stationen landet die Kugel schließlich auf der linken Seite bei Ed Hardy, der direkt in die Mitte auf Byma J. ablegt, der wiederum die Murmel im Rutschen am Heimtorwart vorbei ins Netz befördert. Benutzername, Ticker-Reporter

Raxendorf konnte eine ihrer Chancen zu Ende spielen und ging verdient in Führung. Die Heimischen probierten viel, jedoch gelang noch nicht alles. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Nondorf bringt 3:1-Führung nicht über die Zeit

Das 1:1 von Nondorf bejubelte Benjamin Steininger (52.), der einen Elfmeter verwandeln konnte. Für das zweite Tor der Heimmannschaft war Christoph Fuss verantwortlich, der in der 57. Minute das 2:1 besorgte. Mit dem Elfmeter-Tor zum 3:1 steuerte Steininger bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (62.). Doch der Favorit aus Raxendorf gab sich noch nicht geschlagen. Ewald Gschwandtner verkürzte für den USV Raxendorf später in der 75. Minute auf 2:3. Der Gast brachte das Netz in der 87. Minute sogar für den Ausgleich zum Zappeln und feierte den Doppeltorschützen Byma. Letztlich gingen der SCU Koller Nondorf und Raxendorf mit jeweils einem Punkt auseinander.

Bei Nondorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Der SCU Koller Nondorf geht mit nun 19 Zählern auf Platz sieben in die Winterpause. Nondorf verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der USV Raxendorf den ersten Platz in der Tabelle ein. Raxendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Der SCU Koller Nondorf ist nun seit fünf Spielen, der USV Raxendorf seit sieben Partien unbesiegt.

1. Klasse Waldviertel: SCU Koller Nondorf – USV Raxendorf, 3:3 (0:1)

87 Jakub Býma 3:3

75 Ewald Gschwandtner 3:2

62 Benjamin Steininger 3:1

57 Christoph Fuss 2:1

52 Benjamin Steininger 1:1

23 Jakub Býma 0:1

