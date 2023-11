USV Gastern feiert Heimsieg gegen Weitra

Details Montag, 06. November 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: Vor rund 100 Zuschauern kam es am Sonntag zum Aufeinandertreffen des USV Gastern mit dem SV Weitra. Der USV Gastern setzte sich standesgemäß gegen den SV Weitra mit 5:2 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Gastern kassierte Weitra eine deutliche Niederlage.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der USV Gastern bereits in Front. Alexander Fasching markierte in der dritten Minute die Führung.

Tor, Toor, Tooor für USV Gastern zum 1:0! Rübler machts! Toller Pass in den Rückraum von Höller auf Jasi! Der lässt 2 Spieler im 16er stehen und bringt eine Flanke auf Rübler, welcher nur noch einnicken muss! Sir Bobby Charlton, Ticker-Reporter

Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Elfmeter-Treffer von Martin Jasansky (6.). In Minute 14 setzten die Gäste einen Kopfball knapp über das Gehäuse der Heimischen. In Minute 25 versuchten es die Gäste erneut, doch scheiterten diesmal am Schlussmann der Hausherren. Mit dem 3:0 von Patrik Stark für den USV Gastern war das Spiel eigentlich schon entschieden (28.).

Tor, Toor, Tooor für USV Gastern zum 3:0! Super Pass in die Spitze auf Stark! Der kommt vor dem Tormann an den Ball und spielt auf Rübler welcher nochmals aufs Stark spielt und der muss nur noch einschieben! Sir Bobby Charlton, Ticker-Reporter

Doch die Gäste versuchten weiterhin in der Offensive etwas Zählbares zu kreieren. Roman Wermke verkürzte für den SV Weitra später in der 36. Minute auf 1:3. Kurz darauf scheiterten die Gäste bei einem Freistoß am Aluminium (38.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Nico Dangl per Kopf mit dem 4:1 für Gastern zur Stelle (43.). Der USV Gastern gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Fünfter Treffer die endgültige Entscheidung

Es dauerte etwas, doch dann gelang den Heimischen die Entscheidung. Dangl legte in der 69. Minute zum 5:1 für den USV Gastern nach. Fabian Höller musste in Minute 80 auf der Linie klären - allerdings nahm er dabei seine Hände zu Hilfe - Elfmeter.

Rote Karte (USV Gastern ) für: Nr11 Höller - er klärt den Ball auf der Linie wie ein Tormann! Elfmeter für Weitra. Sir Bobby Charlton, Ticker-Reporter

Für das 2:5 des SV Weitra zeichnete Petr Bartejs mit dem fälligen Strafstoß verantwortlich (81.). In Unterzahl spielen zu müssen stellte für Gastern nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte Weitra eindrucksvoll.

Im letzten Hinrundenspiel errang der USV Gastern drei Zähler und weist als Tabellenvierter nun insgesamt 24 Punkte auf. Der USV Gastern knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Gastern sieben Siege, drei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der USV Gastern die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Der SV Weitra muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zehnten Platz angehen. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt der USV Gastern dann im nächsten Spiel den USC Sparkasse Litschau, während der SV Weitra am gleichen Tag beim SV Albrechtsberg antritt.

1. Klasse Waldviertel: USV Gastern – SV Weitra, 5:2 (4:1)

81 Petr Bartejs 5:2

69 Nico Dangl 5:1

43 Nico Dangl 4:1

36 Roman Wermke 3:1

28 Patrik Stark 3:0

6 Martin Jasansky 2:0

3 Alexander Fasching 1:0

